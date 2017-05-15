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Liverpool’dan farklı tarife

— 15 Mayıs 2017

West Ham deplasmanından 4 gollü galibiyetle dönen Liverpool, Şampiyonlar Ligi’ne katılım yarışında avantajını korudu.

Premier League’in 37. haftasında West Ham United deplasmanına çıkan Liverpool, rakibini 4-0 mağlup etmeyi başardı.

Daniel Sturridge‘in 35. dakikada fileleri havalandırmasıyla gol perdesini açan Liverpool, Philippe Coutinho‘nun 57 ve 61. dakikalarda kaydettiği gollerle farklı 3’e çıkardı. Ligde bu sezonki gol sayısını 12’ye yükselten Coutinho, 2008-09 sezonunu 14 golle kapatan Robinho‘nun ardından Premier League’in bir sezonunda en çok gol atan ikinci Brezilyalı konumunda.

  1. golünü 76. dakikada Divock Origi ile bulan Liverpool böylece bu sezon ilk kez üst üste 4 deplasman maçını kazanmayı başardı ve 73 puanla 4. sıradaki yerini korudu. 5 maç sonra mağlup olan West Ham ise 42 puanda kaldı. (EUROSPORT.COM)
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