Liverpool’dan farklı tarife

22 yaşındaki blog yazarı, fidye yazılımını ‘kazara’ durdurdu— 15 Mayıs 2017
İngiltere’de, 22 yaşındaki bir blog yazarı ve siber güvenlik şirketi çalışanı, 150’den fazla ülkeyi etkileyen fidye yazılımını ‘kazara’ durdurdu.
West Ham deplasmanından 4 gollü galibiyetle dönen Liverpool, Şampiyonlar Ligi’ne katılım yarışında avantajını korudu.
Premier League’in 37. haftasında West Ham United deplasmanına çıkan Liverpool, rakibini 4-0 mağlup etmeyi başardı.
Daniel Sturridge‘in 35. dakikada fileleri havalandırmasıyla gol perdesini açan Liverpool, Philippe Coutinho‘nun 57 ve 61. dakikalarda kaydettiği gollerle farklı 3’e çıkardı. Ligde bu sezonki gol sayısını 12’ye yükselten Coutinho, 2008-09 sezonunu 14 golle kapatan Robinho‘nun ardından Premier League’in bir sezonunda en çok gol atan ikinci Brezilyalı konumunda.
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