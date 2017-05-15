Londra’nın merkezinde bıçaklı saldırı

Yusuf İslam: Türkiye’den gurur duyuyorum— 15 Mayıs 2017
Ünlü İngiliz şarkı sözü yazarı ve yorumcu Yusuf İslam, “İnsan hakları sloganı, Birleşmiş Milletler için olduğundan daha fazla anlam ifade ediyor Türkiye’de.
Londra’nın merkezinde ve gün ışığında yaşanan bıçaklama olayında bir kişi yaralandı.
Geçtiğimiz Cuma günü 16.30 sularında ihbar üzerine olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekibi 20 yaşında bir kişiyi bıçakla yaralanmış olarak buldu. Vauxhall Bridge ile Victoria ve Pimlico metro istasyonları arasındaki Rochester Row’da meydana gelen saldırıdan sonra Güney Londra’da bir hastaneye kaldırılan yaralının ölüm tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Westminster polisi tarafından olayın soruşturması devam ederken, şu ana dek herhangi bir tutuklama yapılmadığı belirtildii.
Olay, Londra sokaklarında 16 günde bıçaklanarak ölen 11 kişi için başlatılan geniş operasyonun ardından geldi. Metropolitan Police, sokaklardaki artan bıçaklı saldırıları önlemek için polis ve dedektiflerden oluşan 100 kişilik özel bir birim kurmuştu.
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