Multitasking beynin düşmanı mı?

Firmaların çalışanlarında en çok aradığı özellik olan Multitasking’in aslında insan sağlığını olumsuz yönde etkliyor.

University of London’da konu üzerine yapılan bir çalışmada farklı işleri bir arada yapmaları gereken katılımcıların belirgin IQ düşüşleri yaşadıklarını söyledi.

Araştırmayla alakalı konuşan MIT’in (Massachusetts Institute of Technology) nörobilimcisi Earl Miller’a göre, beyin birden fazla işi bir arada yapmak için bağlantılar kurmada zorlanıyor. Bu nedenle işten işe yaptığımız hızlı geçişlerin bir bedeli oluyor.

Örneğin, e-posta cevaplamak, bir SMS atmak veya bir twit yazmak gibi çok basit bir işi tamamladığımızda, beyne dopamin hücum ediyor. Ve dopamin bir ödüllendirme hormonu olduğu için bu nedenle sürekli iş değiştirmeye yöneliyor. Bu saplantı sonrasında sürekli küçük işlere odaklanmak, büyük işleri insanlara unutturur ve ertelemesine yol açar.

Konuyla alakalı McGill Üniversitesi‘nde yapılan başka bir çalışmaya göre ise insanların multitasking nedeniyle daha fazla kafeine yöneldiği ve bu nedenle beyinlerine büyük ölçüde daha fazla zarar verdiklerini ortaya çıkardı.

Uzmanlar, multitasking’in olumsuz etkilerinden en az şekilde etkilebilmek için çalışanların gün içinde 15 dk’lık belirli aralıkla dinlenmesi gerektiğini söylüyor. (ONTRAVA.COM)