VakıfBank voleybolda dünya şampiyonu oldu

22 yaşındaki blog yazarı, fidye yazılımını ‘kazara’ durdurdu— 15 Mayıs 2017
İngiltere’de, 22 yaşındaki bir blog yazarı ve siber güvenlik şirketi çalışanı, 150’den fazla ülkeyi etkileyen fidye yazılımını ‘kazara’ durdurdu.
VakıfBank Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası finalinde Brezilya’nın Rexona-Sesc takımını 3-0 yenerek kupayı kaldırdı.
Japonya’nın Kobe kentinde oynanan karşılaşmayı kazanan VakıfBank, bu kupayı ikinci kere müzesine götürmeyi başardı.
VakıfBank’ta Çinli sporcu Ting Zhu, 19 sayıyla galibiyete büyük katkı sağladı.
Karşılaşmada VakıfBank üç seti sırasıyla 25-19, 25-21 ve 25-21 skorlarıyla kazandı.
VakıfBank bu yıl Avrupa Şampiyonlar Ligi’ni de kazanmıştı.
İlk dünya şampiyonluğunu 2013’te kazanan VakıfBank’ın müzesinde bugün kazandığı kupayla birlikte 3 Şampiyonlar Ligi, 2 Dünya Kulüpler Kupası ve birer adet Avrupa Challenge Kupası ile Avrupa Top Teams Kupası bulunuyor. (BBCTÜRKÇE)
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