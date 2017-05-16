Brexit İngiltere’de işsizliği artıracak

İngiliz Guardian gazetesi, Brexit dolayısıyla ekonominde yavaşlamanın yaşanabileceğini belirterek İngiltere’de yaşayan çalışanların gelecek yıl maaş artışlarında düşüş ve işsizlik sayısında artış gibi sonuçlarla karşılaşabileceğini yazdı.

Tahmin Kuruluşu EY ITem Clup, 2018 yılında İngiltere’deki işsizlik oranı yüzde 4.7’den 5.4’e çıkacağı 2019’da da bu oranın yüzde 5.8’e yükseleceğini tahmin ediyor.

Bir yandan da İngiltere’deki firmalar önümüzdeki 12 ay içersinde çalışanlarına sadece yüzde 1 oranında bir maaş artışı planlıyor. Bu oran ise şu anda yüzde 2.3 olan enflasyon oranının çok daha aşağısında.

Söz konusu uyarı geçtiğimiz salı günü açıklanan enflasyon oranlarının ardından geldi. Mart ayında yüzde 2.3 olan enflasyon oranı nisan ayında 2.6 olarak açıklandı.

İngiltere’de enflasyon, geçtiğimiz yıl haziran ayında yapılan Brexit referandumundan bu yana sürekli olarak yükseliyor. Bir yandan sterlinin değerinde keskin bir düşüş kaydediliyor. Bunlar da ithal edilen ürünlerdeki fiyat artışlarına ve pahalılığa yol açıyor. (DÜNYA.COM)