Enis bebeğe destek zamanı

HAVUZA düşerek boğulma tehlikesi atlatan fakat bitkisel hayattan çıkamayan Enis bebek desteklerimizi bekliyor.

Kıbrıslı Türk ailenin gözbebeği olan 20 aylık Enis, Nisan ayında Muğla’daki evlerinin havuzuna düştü.

O sırada annesi işte olan minik Enis’i, evdeki anneannesi düştüğü havuzdan çıkararak 112 Acil Servisini aradı.

Sağlık ekipleri Enis’i, ambulansla önce Köyceğiz Devlet Hastanesine, ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

HAFTALARCA YOĞUN BAKIM

Muğla’da yoğun bakıma alınamayan Enis, Isparta’ya sevk edildi. 20 aylık bebek, helikopterle Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürülürken iki kez kalbi durdu.

Isparta’da yapılan tedavide doktorların “Beyin ölümü gerçekleşti.” demesine rağmen minik Enis pes etmedi ve küçük kahraman bir müddet sonra beyninden sinyaller göndererek yaşam belirtileri gösterdi.

Komaya giren Enis’in minik bedeni, üç buçuk hafta boyunca komada kaldıktan sonra geçen hafta yoğun bakımdan çıktı.

TEDAVİSİ İNGİLTERE’DE MÜMKÜN

Bitkisel hayatta yaşam mücadelesi veren Enis’in daha iyi bir tedavi için İngiltere’ye gelmesi gerekiyor.

İngiliz vatandaşı Kıbrıslı Ayla Azmi’nin küçük yavrusu henüz İngiliz vatandaşı olmadığı için buradaki tedavisi uluslararası hasta statüsünde.

Minik Enis’in İngiliz vatandaşı olması için ailesi resmi süreci başlatmış durumda fakat İngiltere’ye hava ambulansıyla nakledilmesi gerekiyor.

30 BİNE ÇOK AZ KALDI

Hava ambulansıyla Türkiye’den İngiltere’ye getirilecek olan Enis için 30 bin pounda ihtiyaç var çünkü ailenin sağlık sigortası bu ücreti karşılamıyor.

Enis’in ailesi tarafından internet üzerinden başlatılan kampanyada hava ambulans ücretinin yüzde 80’den fazlası toplandı.

Yüzlerce yardımseverin katıldığı bağış kampanyasında şu ana kadar 24 bin 790 pound toplanmış durumda.

YARDIM ELİMİZİ UZATALIM

Kötü kazanın ardından organları sağlıklı kalan Enis’in eski sağlığına dönme umudu devam ediyor.

Minik yavrunun hayat mücadelesinde ona destek vermek için Londralı yardım severlere ihtiyacı var.

6 BİN POUND HAYAL DEĞİL

Yaklaşık yarım milyon Türkçe konuşan insanın yaşadığı Birleşik Krallık’ta 6 bin poundu bir araya getirmek hayal değil.

Aza çoğa bakmayarak başta tüm okurlarımız olmak üzere tüm yardımsever halkımızı bağış kampanyasına katılmaya davet ediyoruz.

Minik Enis’e destek için başlatılan yardım kampanyasına katılmak için aşağıdaki linki tıklamanız yeterli.

www.justgiving.com/crowdfunding/bringbabyenishome