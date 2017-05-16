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Genç Milliler final için bugün İngiltere karşısında

— 16 Mayıs 2017

 

U17 Futbol Milli Takımı, 2017 U17 UEFA Avrupa Şampiyonası yarı finalinde bugün İngiltere ile karşı karşıya gelecek.

Turnuvanın düzenlendiği Hırvatistan‘daki Zapresic Stadyumu’nda oynanacak müsabaka, İS ile 16.45’te başlayacak. Müsabakayı, Portekiz Futbol Federasyonu‘ndan Fabio Verissimo yönetecek. Verissimo’nun yardımcılıklarını Manuel Fernandes (Portekiz) ve Jevgenjis Morozovs (Letonya) yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nicolas Laforge (Belçika) olacak.

U17 Milli Takımı, şampiyonada A Grubu’ndaki ilk maçında İspanya‘ya 3-2 mağlup olmuş, ikinci maçında ev sahibi Hırvatistan‘ı 4-1, son karşılaşmasında ise İtalya‘yı 2-1 mağlup edip, grup ikincisi olarak çeyrek finale yükselmişti. Çeyrek finalde de Macaristan‘ı 1-0 ile geçen U17 Milliler, yarı finale adını yazdırmıştı. İngiltereise D Grubu’nu, Norveç‘i 3-1, Ukrayna‘yı 4-0 ve Hollanda‘yı 3-0 yenip lider olarak tamamlamış, çeyrek finalde ise İrlanda Cumhuriyeti‘ni 1-0 mağlup ederek yarı finale yükselen taraf olmuştu.

2017 U17 UEFA Avrupa Şampiyonası’nda diğer yarı finalde ise Almanya ile İspanya, İS 19.30’da Varazdin Stadyumu’nda karşılaşacak.

Milliler, çeyrek finalde Macaristan‘ı eleyip turnuvada son 4’e kalarak, diğer yarı finalistler Almanyaİngiltereve İspanya ile birlikte 6-28 Ekim 2017 tarihleri arasında Hindistan‘da düzenlenecek 2017 FIFA U17 Dünya Kupası Finalleri’ne Avrupa kıtasından katılacak 5 ülkeden biri olmaya hak kazanmıştı. 2017 FIFA U17 Dünya Kupası Finalleri’ne Avrupa kıtası adına katılacak son takım, 16 Mayıs’ta Macaristan ile Fransa arasında Sesvete Stadyumu’nda İS 11.00’de oynanacak Play-Off maçının ardından belli olacak. (İHA)

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