İki toplumun gazetecilerinden ortak memorandum

Kıbrıslı gazeteci örgütleri ortak bir memorandum yayımlayarak, gazetecilik mesleğinin daha özgür, daha etik ve daha kaliteli icra edilebilmesi için bir dizi öneri ve çağrı yaptı.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Başkanı Sami Özuslu, Kıbrıs Gazeteciler Sendikası (ESK) Başkanı Yorgos Frangos ve Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Dış İlişkiler Sekreteri Ali Kurtoğlu’nun imzasını taşıyan ortak memorandumda, iki toplumlu “ortak etik ilkeler” oluşturulması da öngörülüyor.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Basın Özgürlüğü Temsilciliği tarafından 25 Nisan’da düzenlenen ve üç örgüt temsilcilerinin yanı sıra, her iki toplumdan gazetecilerin de katıldığı “Kıbrıs Diyaloğu İkinci Toplantısı”nda imzalanan memorandum eş zamanlı olarak bugün Kıbrıs Türk ve Rum medyasına dağıtıldı. Üç örgütün işbirliği hedeflerini ve yetkililerden beklentilerini de içeren memorandum AGİT’in resmi web sitesinden de yayımlanacak.

KTGB, ESK ve Basın-Sen’in imzaladığı memorandumun tam metni şöyle:

“25 Nisan 2017 tarihinde Lefkoşa’da bir araya gelen ve aşağıda imzaları bulunan Kıbrıslı medya kuruluşlarının temsilcileri aşağıdaki hususlar üzerinde bir anlaşmaya vardılar:

1. Kıbrıslı gazeteciler olarak gazetecilerin güvenliği, bilgiye erişimi ve profesyonel standartlara uygunluk konularında karşılıklı iş birliği yapmayı ve dayanışma içinde olmayı hedefliyoruz. Bu amaçla uluslararası profesyonel ve sivil toplum kuruluşlarıyla yakın ilişkilerimizi sürdürüyoruz.

2. Gazetecilerin güvenliği en büyük önceliğimizdir. Temsil ettikleri medya organının sergilediği politik duruş ne olursa olsun, yaptıkları işlerden dolayı gazetecilerin şiddete uğraması kabul edilemezdir.

3. Bilinçlenmeyi sağlayacak girişimler ve ortak medya projeleri aracılığıyla gazetecilik mesleğinin profesyonel standartlarını, yüksek değerlerini ve geleneksel misyonunu yüceltmeye devam edeceğiz. Bu nedenle, hem Kıbrıs Rum hem de Kıbrıs Türk basın camiası tarafından benimsenecek ortak mesleki etik ilkeleri üzerinde çalışmayı planlıyoruz. Güvenilir özdenetim biçimlerine medya ve gazeteciler tarafından saygı gösterilmesi için de çalışmalar yapacak ve özdenetim organları arasındaki iş birliğini teşvik edeceğiz.

4. İki toplumun yetkililerini, basın özgürlüğüne ve bağımsızlığına saygı göstermeye ve basın kuruluşları veya gazeteciler üzerinde herhangi bir baskı oluşturmaktan geri durmaya davet ediyoruz. Ayrıca editörler, patronlar ve her seviyeden yöneticiler de dahil olmak üzere tüm medya profesyonellerini kendi işlerinde etik, iyi yönetim ve öz düzenleme çerçevesinde çalışmaya çağırıyoruz.

5. Gazeteciler Kıbrıs’ta federal bir çözüm ile birleşmeye yönelik devam eden çalışmalarda önemli bir rol oynamaktadırlar. Bu nedenle düşmanlığa, şiddete veya ayrımcılığa neden olabilecek olumsuz, basmakalıp görüş ve önyargıya yer verilmemelidir.

6. Basına adanın her iki kesiminde daha özgür seyahat fırsatı yaratılmalı, Kıbrıslı Rum gazetecilerin Kuzey’den ve Kıbrıslı Türk gazetecilerin Güney’den daha fazla haber yapması teşvik edilmelidir.

7. İnsanların bilgi bazında bilinçli seçim yapabilmeleri için her iki taraf yetkililerini medya okuryazarlığına destek olmaya çağırıyoruz. Ayrıca, gazetecilik eğitiminin de daha iyi bir seviyeye getirilmesini öneriyoruz.

8. Yurttaşlar tarafından finanse edilen basın kuruluşlarının, halkı en yüksek profesyonellik standartlarına ve çoğulcu bir yaklaşıma uygun olarak bilgilendirerek hizmet sağlayan bağımsız medya organları olarak hareket etmeleri gerektiği fikrini destekliyoruz.

9. Bu bakımdan, 30 Haziran 2017 tarihine kadar bu konularla ilgili ortaklaşa bir Beyanname tasarlamayı ve kabul etmeyi hedefliyoruz.” (KIBRIS)