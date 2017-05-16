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İngilizler her gün 1.4 milyon muzu çöpe atıyor

— 16 Mayıs 2017

İngiltere‘de yapılan bir araştırmaya göre, İngilizler her gün 1.4 milyon muzu çöpe atıyor.

İngiliz hükümetine bağlı ‘Yemek İsrafında Azalım’ adlı kuruluş tarafından yapılan araştırmaya göre, İngilizler her sene 80 milyon pound tutarında muzu çöpe atıyor. Ortaya çıkan rakamın günlük 1.4 milyon muza eş değer olduğunu dile getiren yetkililer, ortalama bir İngiliz ailesinin her sene 700 pound değerinde yemeği israf ettiğini belirtti.
Araştırma kapsamında İngiliz ailelerle yapılan ankete katılanların yüzde 30’u muzdaki ufak karartı veya bozukluklar nedeniyle muzları çöpe attıklarını söyledi. Ülkede israfı azaltmak için ise girişimler sürüyor. ‘Muz Kutusu’ adlı projeyle, çöpe atılmak istenen muzlar toplanıyor ve çeşitli yiyeceklerde kullanılıyor. Öte yandan, israfı önleme noktasında süpermarketler ile özel görüşmeler yapılıyor. (İHA)

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