İngiltere’de enflasyon artmaya devam ediyor

İngiltere İstatistik Ofisi, nisan ayında tüketici fiyatlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 arttığını duyurdu. Ekonomistler de yüzde 2,6-2,7 artış olmasını bekliyorlardı.

Tüketici fiyatları nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 artarken, perakende fiyatlarda artış da yüzde 0,5 oldu. Perakende fiyatlar nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 yükseldi.

Petrol fiyatları ve gıda dışarıda bırakıldığında çekirdek enflasyon nisanda, Mart 2013’ten bu yana görüyen en yüksek seviye olan yüzde 2,4’e çıktı. Çekirdek enflasyonun yüzde 2,2-2,3 olacağı tahmin ediliyordu. (DÜNYA.COM)