Kıbrıs Evi tıklım tıklım

Yeni yönetimi ve yenilenen dekoruyla Kuzey Londra’da eğlence sektörünün vazgeçilmezi haline gelen Kıbrıs Türk Toplum Merkezi (TCCA) binasının giriş katında bulunan ‘Kıbrıs Evi’nde her Cumartesi oldugu gibi yoğunluk vardı.

Kıbrıs ve Türk mutfağından farklı lezzetlerle Londra’da yaşayan topluma hizmet veren Kıbrıs Evi, canlı müzik ve kaliteli servisiyle müşterilerinden tam not alıyor. Sıcak ve soğuk mezeleri ile ana yemeğe başlamadan ortamın sıcaklığını ve güler yüzlü hizmetini sizler de fark edebilirsiniz.

628-630 Green Lanes, Harringay, London N8 0SD adresindeki Kıbrıs Evi’nden rezervasyon yaptırmak için Yusuf Mertcan (07956 569 219) ile Yusuf Joe’yi (07960 362 935) arayabilirsiniz.