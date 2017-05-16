Kupanın Kralı Trabzonspor

Cudworth Taxi Türk Ligi Federasyon Kupası’nı Trabzonspor kazandı.

Geçtiğimiz Pazar günü New River Sports Centre Stadium’da oynanan final mücadelesinde Trabzonspor, Gaziantepspor’a 6-0 galip geldi.

Yağış altında oynanan karşılaşmanın favorisi gösterilen Trabzonspor, 90 dakika boyunca etkili futboluyla farklı skora ulaştı. Finale sürpriz bir şekilde ilk kez yükselen Gaziantepspor’un çabası yetersiz kaldı.

Oyuna hızlı başlayan Trabzonspor, Mittch’in golüyle 1-0 öne geçti. Üst üste gelişen ataklar Warren’le ikinci sayıyı getirdi. İlk yarının kala süresinde ise sahneye Adem Ali çıktı ve takımına iki gol daha kazandırdı. Devre 4-0 sonuçlandı.

Son bölümde de oyunun kontrolünü elinde tutan taraf Trabzonspor sonlara doğru farkı açmaya devam etti. Adem Ali ve Nurhan’ın kaydettiği gollerle karşılaşma 6-0 sonuçlandı.

Karşılaşmadan sonra Federasyon Kupası galibi Trabzonspor ile finalist Gaziantepspor’a sponsor Cudwort Taxi adına İrfan Davulcular verdi.

Karşılaşmadan sonra Trabzonspor’a, sponsoru Köşk Restaurant tarafından şampiyonluk yemeği verildi.

Menajer Emrah Kaya, başta Köşk Restaurant olmak üzere, diğer sponsorları Meto Print ve Re Style şirketlerine bu yılki katkılarından dolayı teşekkür etti.