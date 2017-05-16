Muhafazakar milletvekili kız çocuğuna küfür etti

Genel seçimler dahilinde seçim kampanyasını yürüten ve Muhafazakar (Tory) Parti üyesi James Heappey, ziyaret ettiği bir okulda kendisine konuşan bir kız çocuğunun İskoçya referandumunda ayrılıktan yana olduğunu belirtmesi üzerine çocuğa “O zaman İskoçya’ya s*** git” demesi, büyük tepki topladı.

Independent’ın haberine göre, Somerset’te bulunan Millfield okuluna ziyarette bulunan Heappey, Wells bölgesinde Milletvekili olabilmek için yürüttüğü kampanyasının bir parçası olarak geldiği okulda konunun İskoçya’nın Birleşik Krallık’tan ayrılma gündemine gelmesi üzerine bir kız çocuğu ile konuşmaya başladı. Kız çocuğunun “Ben İskoçya’nın Birleşik Krallık’tan ayrılmasını istiyorum” demesi üzerine 36 yaşındaki Milletvekilinin cevabı “O zaman neden neden İskoçya’ya s*** olup gitmiyorsun?” (Why don’t you f*** off back to Scotland?) oldu.

“SADECE BİR ŞAKAYDI”

Konu ile ilgili Sunday Mirror’a açıklama yapan Heappey, durumdan ötürü özür dilediğini açıkladı.

“Sadece bir şaka olarak yaptığım bir yorum büyüdü – bunun uygun olmadığını biliyorum ve yarattığım rahatsızlık için özür diliyorum.

Wells’in seçimlerde rakibi olarak duran Liberal Demokratlardan Tessa Munt, şunları söyledi:

“Okullar güvenli yerler olmalıdır. Bizler çocuklarımızı okula eşit ve adil davranışlarla eğitim görmeleri için gönderiyoruz. Bir milletvekilinin bu derece ayrımcı, ırkçı ve saldırgan olması şok edici.”