Y.Boğaziçi, U16’nın şampiyonu

Tuvalete bırakılan bebek 60 yıl sonra ailesini buldu— 16 Mayıs 2017
İngiliz Times gazetesinin haberine göre, 1956 yılında İngiltere’nin Birmingham kentinde bir sinemanın tuvaletine bırakılan bebek, uzun yıllar sonra kardeşlerini buldu.
Fotoğraflar: YUNUS DALGIÇ
Cemal Ekmekçi U16 Türk Gençler Ligi sona erdi. Yapılan bir şikayet sonunda 4. hafta bitiminde Londra Futbol Birliği (LFA) tarafından durdurulan lig geçtiğimiz üç hafta içinde oynanan (double header) ikili maçlarla tamamlandı ve Yeni Boğaziçi U16 takımı şampiyon oldu.
Altı takımın katıldığı ligde Doğan TB de ikinciliği kazandı. Geçtiğimiz Cumartesi günü Pymmes Park sahasında oynanan maçlar sonunda kupa töreni yapıldı. Kupa ve madalyaları sponsor Cemal Ekmekçi adına TTFF Asbaşkanı Mehmet Elitok verdi.
Double header olarak oynanan ikinci etapta şu sonuçlar alındı: 29 Nisan Cumartesi: Yeni Boğaziçi-Diyarbakır: 7-1, Doğan TB-Nurhak: hükmen DTB, Doğan TB-Marathon: 7-3, Yeni Boğaziçi-Nurhak: 10-0, Yeni Boğaziçi-Marathon: hükmen YB, Doğan TB-Nurhak: hükmen DTB
6 Mayıs Cumartesi: Yeni Boğaziçi-Yavruvatan: 4-3, Yeni Boğaziçi-Diyarbakır: 7-1, Marathon-Nurhak: 4-1, Doğan TB-Yavruvatan: 2-2
13 Mayıs Cumartesi: Yavruvatan-Diyarbakır: 10-7, Yeni Boğaziçi-Doğan TB: 2-1, Diyarbakır-Marathon: hükmen Diyarbakır
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