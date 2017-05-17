19 Mayıs’ta Y. Boğaziçi farkı

İşçi Partisi’nden seçim bildirgesi: ‘İstikamet sol’— 17 Mayıs 2017
İngiltere’de Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi seçim bildirgesini açıkladı.
Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) geleneksel büyükler 19 Mayıs Seven-a-Side Turnuvası’nı Yeni Boğaziçi kazandı.
Ligdeki 19 takımdan sadece beşinin katılarak fiyasko sergilediği turnuvanın finalinde Yeni Boğaziçi, Türkmenköy’e 3-1 galip gelerek kupayı kaldıran taraf oldu. Final maçında yaşanan olaylar da üzüntü yarattı. Beş takımın tek devreli lig sistemiyle oynadığı karşılaşmalar sonunda ilk dörde kalan takımlar önce yarı finali, kazananları da final maçını oynadı. Zizi Restaurant ile Kaya Properties’in ortaklaşa sponsorluk yaptığı turnuvada alınan skorlar şöyle:
Mehmetçik-Yeni Boğaziçi: 2-1, K.Kaymaklı-Pekün: 1-1, Yeni Boğaziçi-Pekün: 2-1, Türkmenköy-Mehmetçik: 3-0, Türkmenköy-K.Kaymaklı: 1-1, Pekün-Mehmetçik: 2-0, Türkmenköy-Yeni Boğaziçi: 0-0, K.Kaymaklı-Mehmetçik: 2-1, Yeni Boğaziçi-K.Kaymaklı: 1-0, Pekün-Türkmenköy: 1-1
Yarı finaller: Yeni Boğaziçi-K.Kaymaklı: 3-1, Türkmenköy-Pekün: 4-1,
Final: Yeni Boğaziçi-Türkmenköy: 3-1
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