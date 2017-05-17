Arsenal galibiyet serisini 4 maça çıkardı

İngilizler her gün 1.4 milyon muzu çöpe atıyor— 16 Mayıs 2017
İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, İngilizler her gün 1.4 milyon muzu çöpe atıyor.
İngiltere Premier Lig’deki 37. hafta karşılaşmasında Arsenal, konuk ettiği Stoke City‘yi 2-0 yendi.
Üst üste 4. galibiyetini alan Arsenal, böylece son maçlar öncesinde UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılma iddiasını devam ettirdi. Emirates Stadı’nda oynanan maçta Londra ekibine 3 puanı getiren golleri, 72 ve 81. dakikalarda Alexis Sanchez kaydetti.
Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, takımının attığı ilk golde asist yaptı. Bu sonuçla Arsenal, puanını 72’ye yükseltti ve son haftaya 5. sırada girdi. Son 4 maçta 2. kez kaybeden Stoke City ise 41 puanda kaldı.
Öte yandan, Premier Lig’de günün diğer maçında Şampiyonlar Ligi umutlarını sürdürmek isteyen Manchester City, sahasında West Bromwich Albion‘ı 3-1 mağlup etti. Mavi-beyazlı ekibin gollerini 27. dakikada Gabriel Jesus, 29. dakikada Kevin de Bruyne ve 57. dakikada Yaya Toure attı. Konuk takımın tek golü ise 87. dakikada Hal-Robson Kanu’dan geldi.
Art arda 3. galibiyetini alan Manchester ekibi, puanını 75’e çıkardı ve son maçlar öncesinde 3. sıraya yükseldi. Son 7 maçta 6. mağlubiyetini yaşayan West Bromwich Albion ise 45 puanda kaldı. (AA)
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