Ash: İngiltere ve Türkiye hiç olmadığı kadar yakın

Londra merkezli Bluebay Varlık Yönetimi’nin Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, yaptığı açıklamada, Başbakan Binali Yıldırım ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in geçen hafta Londra’da yaptığı görüşmelerle iki ülke ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Birleşik Krallık’ta Theresa May hükümetinin AB dışında yer alan üçüncü ülkelerle ticaret anlaşmalarını müzakere ederek Brexit sonrasında daha sıkı bir ticaret ağı kurabileceğini dile getiren Ash, “Geçen hafta İstanbul’da düzenlenen 13’üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarından (IDEF 2017) geçilen, havacılık sektöründe iki ülke arasındaki yakın iş birliğini gösteren pek çok fotoğraf gördük. Eğer Birleşik Krallık’ın, Türkiye-AB ilişkilerindeki sıkıntıları ve Brexit sürecinde yaşadığı problemleri avantaja çevirmesine şahit olursak, iki ülke arasındaki iş birliğini sergileyen daha fazla fotoğraf görebiliriz.” diye konuştu.

İKİ OYLAMA ARASINDA BENZELİKLER VAR

Ash, Birleşik Krallık’ın Brexit süreciyle Türkiye’deki halk oylaması süreci arasında benzerlikler olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

“İngiltere yavaş yavaş AB’den uzaklaşırken Brexit süreci kopuşu hızlandırdı. Türkiye ise çok uzun süredir AB’ye yavaş yavaş yakınlaşırken son birkaç yılda ilişkiler çok karmaşık bir hale geldi. AB ile ilişkiler açısından iki ülkenin ortak bir sinerji gördüğünü düşünüyorum. Bence her iki ülke de oyunun sonunun güncellenmiş bir Gümrük Birliği anlaşmasından geçtiğini fark etti. Ayrıca Türkiye ile Birleşik Krallık, Brexit süreciyle en azından son 10 yılda hiç olmadığı kadar yakın hale geldi.”

İHTİYATLI MALİ POLİTİKALAR DEVAM EDECEK

Timothy Ash, Türk hükümetinin referandum sonrası ekonomiye odaklandığına dair güçlü mesajlar verdiğini anımsatarak, “Hükümet, 2019’da yapılacak seçimlere kadar ekonomiye, yatırımlara ve istihdama odaklanacak gibi görünüyor.” ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım ve Başbakan Yardımcısı Şimşek’in Londra’daki temaslarından Türkiye’nin izleyeceği ekonomi politikaları hakkında yaptığı çıkarımları da paylaşan Ash, şunları kaydetti:

“Bankalara kredi desteği vermek geçici ve bir kriz ihtimalini engellemeye yönelik önlemlerden biriydi. Hükümet kanadında ihtiyatlı mali politikaların devam edeceğini düşünüyorum. Merkez Bankası kanadında ise daha şahin ve geleneksel yöntemleri içeren para politikalarının sürmesini bekliyorum. Ufukta bir erken seçim görmüyorum. 2019’da yapılacak seçimlere kadar hükümet ekonomiye, yatırımlara ve istihdama odaklanacak. Hem Başbakan Yıldırım hem de Başbakan Yardımcısı Şimşek, referandum sonrası Türkiye’nin ana gündeminin ekonomi olduğu konusunda güçlü mesajlar verdi.” (DÜNYA.COM)