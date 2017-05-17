Bir Türk şirketi daha Ada yolcusu

İngiltere, atıştırmalık ürünler, şekerleme ve çikolata grubunda Türk şirketlerinin gözde ülkesi oldu. Yıldız Holding ile başlayan bu furyaya yeni bir marka daha katıldı. Türk şirketi Anatolia, İngiltere’nin en köklü atıştırmalık gıda ürünü markası Whitworths’ü satın aldı.

Türk şirket, İngiliz markayı satın almak için de Equistone Partners ile anlaştı. Türk şirketin, İngiliz marka için Equistone’a ne kadar ödediği ise bilinmiyor.

Ancak yeni satın alma ile kurutulmuş meyve, fındık ve tohum alanında Avrupa’nın en büyük şirketi de kurulmuş olacak. Yani Anatolia, İngiliz markayı satın alarak Avrupa’nın lider markası unvanını üstlenecek.

Whitworths sözcüsü, anlaşmanın tüketiciler, müşteriler ve tedarikçiler açısından uzun vadeli faydalar getireceğini ifade ediyor. Zira Anatolia ve Whitworths arasındaki ilişkinin 38 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu, Türk şirketin, İngiliz markaya uzun süredir ürün tedarik ettiğini belirtiyor.

İKİ KEZ KRALİYET NİŞANI ALDI

Önce İngiliz marka hakkında biraz bilgi vermek gerekiyor. 1886 yılında John, Herbert ve Newton Whitworth tarafından Northamptonshire’da kurulan şirket, 1971 ve 1974’te Kraliçe 2’nci Elizabeth tarafından Royal Warrant yani Kraliyet Nişanı sahibi oldu. Bu ödülü daha önce After Eight, Burberry gibi markalar satın almıştı. 2009’da 310 çalışanı olan şirketi Equistone Partners, 90 milyon sterlin bedel üzerinden bünyesine katmıştı. Bu yılın nisan ayında da fon, markayı satmak için görüşmeler içinde olduğunu duyurmuştu.

İZMİR’DE ÜRETİM YAPIYOR

Gelelim İngiliz şirketi satın alan Anatolia adlı firmaya… Adı çok fazla duyulmasa da Anatolia kurutulmuş meyve konusunda yurtdışına çalışan önemli üreticiler arasında gösteriliyor. 1965 yılında Öz Ailesi tarafından kurulan şirketin İzmir’de iki üretim tesisi var. Şirket, son olarak 7 bin 500 metrekarelik tesisi devreye alarak toplam yıllık üretim hacmini 10 bin tona çıkardı.

ÜLKER’İN AÇTIĞI YOLDAN KERVAN YÜRÜDÜ

Bilindiği üzere İngiltere’yi radarına ilk alan Türk gıda şirketi Ülker Ailesi’nin sahip olduğu Yıldız Holding oldu. United Biscuits’i 2014 yılında 3 milyar dolara satın alan Yıldız Holding bu operasyonla Avrupa’da 11, Nijerya, Suudi Arabistan ve Hindistan’da da birer olmak üzere toplam 14 fabrika ile buralarda görev yapan 7 bin 171 çalışanı da bünyesine katmıştı. Ardından ülkeye adım atan Türk şirketi ise Kervan Gıda oldu ve Britanya’da üretim yapan çeyrek asırlık şekerleme-çikolata üreticisi Dexters’ı satın aldı. Jelly Bean, Dynastix, Tiger Tongues gibi markaları bulunan Dexters’ın üretim bandından, çikolatada Star Wars gibi lisanslı ürünler de çıkıyor. (DÜNYA.COM)