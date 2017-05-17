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Blair ile Sarıgül Londra’da görüştü

— 17 Mayıs 2017

Görüşmenin olumlu bir atmosferde geçtiğini belirten Sarıgül,  görüşmede ele alınan konulara ilişkin, “Hollanda ve Fransa‘daki seçim sonuçlarını olumlu gördüğümü ancak Avrupa‘da aşırı sağın önemli bir aktör olarak ortaya çıkmasının üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konu olduğunu belirttim. AB üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olduğunu belirttim. Türkiye‘nin katılımının her iki tarafa da katkı sağlayacağı ortak düşüncemizdi. İngiltere‘nin AB‘den kopuşunu önlemeye yönelik çalışmalarına takdir ile yaklaştığımı kendisine ilettim. Diğer yandan AB‘nin Türkiye ile ilişkilerini koparmadan demokrasi ve hukuk devletini teşvik edecek politikalar izlemesinin önemini tekrar dile getirdik” ifadelerini kullandı. (DHA)

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