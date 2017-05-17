Erdoğan-Trump zirvesinden ilk açıklama

İngilizler her gün 1.4 milyon muzu çöpe atıyor— 16 Mayıs 2017
İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, İngilizler her gün 1.4 milyon muzu çöpe atıyor.
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında gerçekleşen ve toplamda 2 saat süren zirvenin detaylarıyla ilgili kısa bir açıklama yaptı.
ERDOĞAN-TRUMP ZİRVESİNDEKİ KONU BAŞLIKLARI
İkili ve heyetler arası görüşmelerde Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik öneminin vurgulandığını ifade eden Kalın, “Ekonomi, ticaret ve savunma alanlarında atılacak adımlar değerlendirilmiştir” dedi.
Kalın, özellikle terör konusunun irdelendiği toplantıyla ilgili “PKK ve DAEŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele masaya yatırılırken, FETÖ terör örgütüne yönelik atılabilecek adımlar görüşülmüştür. Temaslar sırasında Suriye ve Irak‘ta yaşanan gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır.” diye konuştu. (HABERLER.COM)
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