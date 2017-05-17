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Erdoğan-Trump zirvesinden ilk açıklama

— 17 Mayıs 2017

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim KalınCumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında gerçekleşen ve toplamda 2 saat süren zirvenin detaylarıyla ilgili kısa bir açıklama yaptı.

ERDOĞAN-TRUMP ZİRVESİNDEKİ KONU BAŞLIKLARI

İkili ve heyetler arası görüşmelerde Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik öneminin vurgulandığını ifade eden Kalın, “Ekonomi, ticaret ve savunma alanlarında atılacak adımlar değerlendirilmiştir” dedi.

Kalın, özellikle terör konusunun irdelendiği toplantıyla ilgili “PKK ve DAEŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele masaya yatırılırken, FETÖ terör örgütüne yönelik atılabilecek adımlar görüşülmüştür. Temaslar sırasında Suriye ve Irak‘ta yaşanan gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır.” diye konuştu. (HABERLER.COM)

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