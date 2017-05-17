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Independent: Bu yaz tatil için Türkiye’ye gidin

— 17 Mayıs 2017

 

İngiltere’de internetten yayın yapan Independent gazetesi, tatil geçen yıl Türkiye’yi tercih edenlerin sayısının düştüğü ancak gitmeyenlerin Ege’nin güzelliklerinden mahrum kaldığını yazdı.

I gazetesinde de yayımlanan ve seyahat yazarı Emma Thomson’ın imzasını taşıyan yazıda, seyahat planı yapan İngilizlere bu yaz tatil için Türkiye’ye gitme çağrısı yapıldı.

Thomson yazısında turist sayısının düşmesinin nedenlerini şöyle sıralıyor: “Ülkenin imajına darbe vuran geçen yılki darbe girişimi, bir dizi terör saldırısı ve Türkiye’den İngiltere’ye yapılan doğrudan uçuşlarda diz üstü bilgisayar ile tabletlere kabin içi yasağı”.

Haberde Fethiye ve çevresindeki turizm işletmecilerinin görüşlerine de yer verilmiş.

Fethiye’deki Yakamoz Otel’in sahibi Mehmet güven gazeteye şunları söylemiş:

“İki kötü yıl boyunca hayatta kalabildik ama bir üçüncüsünü atlatmak imkânsız olur. Sorun şu ki reklam vermiyoruz. Bu yüzden de turistler sadece kötü haberleri görüyor. Bunu dengeleyecek, gerçeği gösterecek hiçbir şey yok”.

Fethiye Belediyesi Başkan Yardımcısı Mete Atay ise gazeteye, bu yıl reklama yarım milyon Türk Lirası ayıracaklarını ve daha fazla festival düzenleyeceklerini belirtmiş.

Thomson yazının bir bölümünde ‘Türkiye’nin güney batısını neden ziyaret etmelisiniz’ başlığı altında Fethiye ve çevresiyle ilgili bilgi aktarıyor.

Yazar, bu bölgeyi cazip kılan gezilecek yer ve yapılacak etkinlikleri şöyle sıralıyor: Likya Yolu, tarihi Kayaköy, Pınara antik kenti, organik ürün pazarları, yamaç paraşütü, bisikletle dağ gezisi, su kayağı ve kış sporları. (BBCTÜRKÇE)

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