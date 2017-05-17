LTM yine şampiyon oldu

İşçi Partisi’nden seçim bildirgesi: ‘İstikamet sol’— 17 Mayıs 2017
İngiltere’de Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi seçim bildirgesini açıkladı.
Londra Türk Master (LTM) takımı, Barnet Sunday Veterans League Premier Division’da üst üste üçüncü kez şampiyonlukla kucaklaştı.
Oynadığı 12 maçın tamamını da kazanan LTM, en yakın rakibi Anatolians’a dört puan fark atarak mutlu sona ulaştı. Geçen Pazar günü yapılan törenle şampiyonluk kupasını alan LTM’liler başarılarını coşkuyla kutladı.
Aynı ligin Division One Kümesi’nde yeralan LTM Legends takımı ise sezonu üçüncü olarak kapattı.
Başkan Ümit Çıkıkçıoğlu, bu yıl şampiyonluğa hiç zorlanmadan ulaştıklarını söyledi. Rakiplerinin zayıf olması, birkaç takımın ayrılması ile ligin gücünün de azaldığını söyleyen Çıkıkçıoğlu başarılarını gelecek sezon da devam ettireceklerini kaydetti.
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