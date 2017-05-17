Özgürgün: Beşli zirve, Haziran sonuna kadar mutlaka gerçekleşmeli

Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde liderler arasında yarın yapılacak görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis’teki siyasi parti başkanlarıyla değerlendirme toplantısı yaptı. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından parti liderleri, sürecin tıkandığına vurgu yaptı.

UBP Genel Başkanı Başbakan Hüseyin Özgürgün görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk tarafı ile Türkiye’nin müzakere sürecinde pozitif adımlar attığını, garantör ülkelerin de katılımıyla toplanan Cenevre zirvesinin bu yaklaşımın ürünü olduğunu, Cenevre’de hedefin müzakereleri bir neticeye bağlamak olduğunu ancak Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan’ın bu aşamada ara talep ettiğini anlattı.

Güney Kıbrıs’ta Şubat 2018’de yapılacak başkanlık seçimlerine yönelik propaganda sürecinin şimdiden başladığına işaret eden Özgürgün, Kıbrıs Türk tarafı olarak Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ve Kıbrıs Rum tarafındaki siyasi partilerin şubata kadar adım atmayacağı yönünde bir görüşe sahip olduklarını belirtti. Özgürgün, Anastasiadis’in seçimlere odakladığı görüntüsünün verdiği demeçlerden görülebileceğini kaydetti.

Cenevre zirvesine dönülmesi gerektiğini kaydeden Özgürgün, “53 yıl sonra toplanmış bir zirvenin erken terk edilmemesi gerekirdi. Kıbrıs Rum tarafının bu zirveye gitme niyeti yok gibi görünüyor. Beşli zirvenin haziran ayı sonuna kadar mutlaka gerçekleştirilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

Müzakerelerin ilanihaye devam etmesinin mümkün olmadığını da belirten Özgürgün, müzakere sürecinin 2018 Şubat ayına kadar sürüncemede bırakılmasının, yeni seçilecek Rum başkanı ile müzakerelere devam edilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Özgürgün, “Kıbrıs Rum tarafı Kıbrıs Türk tarafının atmış olduğu pozitif adımlara, açılımlara, Türkiye ile birlikte ortaya koyduğumuz olumlu yaklaşımlara hiçbir şekilde cevap vermediği gibi şu anda da verecek gibi gözükmüyor” dedi.

Başbakan Özgürgün, Kıbrıs Türk tarafının, haziran sonuna kadar Cenevre sürecine dönülmesi, bu yönde bir ışık olmadığı takdirde müzakere sürecinin bu şekilde devam edemeyeceğini ortaya koyacak adım atması gerektiğini ekledi. (KIBRIS)