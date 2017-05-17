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Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği konutu önünde kavga

— 17 Mayıs 2017

 

Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği konutu önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı protesto eden grupla, Erdoğan’ı karşılamak için bir araya gelen grup arasında yaşanan kavgada dokuz kişi yaralandı, iki kişi gözaltına alındı.

Ellerinde PYD (Demokratik Birlik Partisi) bayrağı ve Selahattin Demirtaş’la ilgili dövizler bulunan bir grup, konutun karşısındaki alanda Erdoğan’ı protesto etti.

Konut önünde ellerinde Türk bayrakları bulunan başka bir grup bir araya geldi.

İki grup arasında yaşanan ilk arbede ardından polis araya girdi ancak daha sonra yeniden bir kavga yaşandı.

Olaya Türk korumalar da dahil oldu. Olay yerine takviye polis ekipleri gönderildi.

Emniyet sözcüsü Hugh Carew, kavganın çıkış nedeninin soruşturulduğunu belirtti.

Yaralıların yerel bir hastaneye kaldırıldığı açıklandı.+

NBC TV kanalı için çalışan bir gazeteci, olay sırasında Erdoğan’ın konutta olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmüş ve liderler daha sonra bir ortak açıklama yapmıştı.

Erdoğan ve Trump, bu görüşme ardından yemekte de bir araya gelmişti. (BBCTÜRKÇE)

 

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