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U17’ler yarı finalde elendi

— 17 Mayıs 2017

 

U17 Milli Futbol Takımı, U17 UEFA Avrupa Şampiyonası yarı final maçında İngiltere‘ye 2-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Şampiyonanın düzenlendiği Hırvatistan‘daki Zapresic Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada İngiltere‘nin gollerini 11’inci dakikada Hudson-Odoi ve 37’nci dakikada Sancho kaydederken, U17 Milli Futbol Takımı’nın 40’ıncı dakikada Atakan Kesgin attı.

U17 Milli Futbol Takımı, şampiyonada A Grubu’ndaki ilk maçında İspanya‘ya 3-2 mağlup olmuş, ikinci maçında ev sahibi Hırvatistan‘ı 4-1, son karşılaşmasında ise İtalya‘yı 2-1 mağlup edip, grup ikincisi olarak çeyrek finale yükselmişti. Çeyrek finalde, Macaristan‘ı 1-0 ile geçen U17 Milliler, yarı finale adını yazdırmıştı. İngiltere ise D Grubu’nu, Norveç‘i 3-1, Ukrayna‘yı 4-0 ve Hollanda‘yı 3-0 yenip lider olarak tamamlamış, çeyrek finalde de İrlanda Cumhuriyeti‘ni 1-0 mağlup ederek yarı finale yükselmişti.

U17 Milli Takımımız, çeyrek finalde Macaristan‘ı eleyip turnuvada son 4’e kalarak, diğer yarı finalistler Almanyaİngiltere ve İspanya ile birlikte 6-28 Ekim 2017 tarihleri arasında Hindistan‘da düzenlenecek 2017 FIFA U17 Dünya Kupası Finalleri’ne Avrupa kıtasından katılacak 5 ülkeden biri olmaya hak kazanmıştı. Finallere Avrupa kıtası adına katılacak son takım ise  Play-Off maçında Macaristan‘ı 1-0 mağlup eden Fransa oldu.

STADYUM: Zapresic
HAKEMLER: Fabio Verissimo, Manuel Fernandes (Portekiz), Jevgenjis Morozovs (Letonya), Nicolas Laforge (Belçika)
TÜRKİYE: Berke Özer, Ramazan Emirhan Civelek (Dk.39 Berk Cetin), Abdussamed Karnuçu, Ozan Muhammed Kabak, Sefa Akgün, Recep Gül (Dk. 62 Enes İslam İlkin), Kerem  Atakan Kesgin, Malik Karaahmet, Atalay Babacan (Dk.41  Umut Güneş), Yunus Akgün, Hasan Ali Adıgüzel.
İNGİLTERE: Bursik, Eyoma, Gibson, McEachran, Guehi, Panzo, Foden (Dk. 76 Smith-Rowe), Oakley-Boothe (Dk. 26, Denny), Brewster, Hudson-Odoi (Dk. 70 Loader), Sancho.
Sarı Kartlar: Dk. 55 Umut Güneş, Dk. 75 Kerem  Atakan Kesgin, Dk. 80+3 Sefa Akgün (Türkiye)
GOLLER: Dk. 11 Hudson-Odoi, Dk. 37 Sancho (İngiltere) – Dk. 40 Atakan Kesgin (Türkiye)
(DHA)

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