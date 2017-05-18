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19 Mayıs O35 Veteranlar Kupası Yurtseven’in

— 18 Mayıs 2017

TTFF 19 Mayıs Veteranlar Kupası’nın sponsorluklarını İzzi Resturant ile Kaya Properties yaptı.

O35 kategorisindeki 19 Mayıs Kupası’nda ise sevinen Yurtseven oldu. Yurtseven, bol gollü geçen maçta Narlı FC’yi 4-3 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmadan sonra kupa sevinci yaşayan Yurtseven’e ödülünü İzzi Restuant’tan Ali Perçin sundu.

 

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