19 Mayıs O35 Veteranlar Kupası Yurtseven’in

Olağanüstü yetenekli ve zeki bulundu, beraat etti— 18 Mayıs 2017
İngiltere’de mahkeme, erkek arkadaşını bıçaklayan Oxford Üniversitesi tıp öğrencisi genç kadını “olağanüstü yetenekli ve zeki” bulunca beraat kararı verdi.
TTFF 19 Mayıs Veteranlar Kupası’nın sponsorluklarını İzzi Resturant ile Kaya Properties yaptı.
O35 kategorisindeki 19 Mayıs Kupası’nda ise sevinen Yurtseven oldu. Yurtseven, bol gollü geçen maçta Narlı FC’yi 4-3 mağlup etmeyi başardı.
Karşılaşmadan sonra kupa sevinci yaşayan Yurtseven’e ödülünü İzzi Restuant’tan Ali Perçin sundu.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak