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Altınordu’nun 16’lık kalecisi Berke’nin transferine yalanlama

— 18 Mayıs 2017

TÜRKİYE PTT 1’inci Ligi takımı Altınordu’nun 16 yaşındaki kalecisi Berke Özer’in İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City’ye transfer olduğu yolundaki haberlerin doğru olmadığı bildirildi.
İnternet sitesi Sport Witness, Hırvatistan’da düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası’nda salı günü yarı finalde İngiltere’ye 2-1 yenilerek elenen U17 Milli Takımımızın kalesini koruyan genç file bekçisinin 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz kulübü ile anlaştığını öne sürerken oyuncunun menajeri Ömer Koray Uzun, iddiaların doğru olmadığını söyledi. 18 yaşını doldurmamış futbolcuların uluslararası transfer yapamadığını hatırlatan Uzun, “Berke’nin, İngiltere’de forma giymesi için ayrıca oturma ve çalışma izni alması gerekiyor. Oyuncumuzu izleyen çok kulüp var. Ancak turnuvadayken transferin gerçekleşmesi mümkün değil. Haber; imzalar atılmış, herşey bitmiş, gelecek sezon oynamaya başlayacak gibi yazılmış. Altınordu yönetimi ile sıkı bir iletişim içindeyiz. Bizden habersiz transferin gerçekleşeceğine inanmıyorum” dedi. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan da iddiaları yalanladı.
TÜRKİYE’YE DÖNDÜ
Berke Özer, U17 Milli Takımı’nın Avrupa Şampiyonası’ndan elenmesinin ardından kafileyle birlikte Türkiye’ye döndü. Berke’nin ilk 11’de görev yaptığı İngiltere maçında kadrodaki diğer Altınordu futbolcular Ozan Can, Berkehan ve Egehan ise yedek soyundu. Hırvatistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada İspanya, Hırvatistan, İtalya, Macaristan ve İngiltere karşısında ay yıldızlı ekibin kalesini koruyan Berke’nin Avrupa kulüpleri tarafından izlediği belirtildi. Genç eldiven, ligde Boluspor ve Balıkesirspor maçlarında A takım kalesini korumuştu. Berke, cumartesi günü Eskişehirspor karşısında şans verilmesi halinde forma giyebilecek(DHA)

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