BM Genel Sekreteri’nden Kıbrıs açıklaması

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs’ta tarafların Kıbrıs Konferansı’nın etkin şekilde yapılacağına inandıkları zaman yeniden toplanmasına hazır olduklarını söyledi.

Strasburg’da Çarşamba günü Avrupa Parlamentosu’na hitap ettikten sonra düzenlediği basın toplantısında Kıbrıs Haber Ajansı’nın, “BM’nin Kıbrıs’la ilgili barış müzakereleri için sonraki adımları düşünüp düşünmediği” sorusunu yanıtlayan Guterres, sürecin liderliğinin hala Kıbrıs’taki iki toplumda olduğunu belirtti.

Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler’in adanın yeniden birleşmesi için iki toplumun bir araya gelebilecekleri bir anlaşmayı destekleme rolü olduğuna işaret etti ve anlaşmanın Yunanistan ve Türkiye’nin çok önemli rolü bulunduğu garantör güçler tarafından uygun bulunması gerektiğini vurguladı.

Guterres, bu hafta sonu Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Alexis Tsipras’la görüştüğünü hatırlattı; garantör güçleriyle ilgili merkezi sorun olan güvenlik ve garantiler sorununu etkin biçimde çözebilmek için iki ülkenin esnek ve yapıcı yaklaşım göstermesi çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri şöyle devam etti:

“Özel Temsilcim, daha çok iç meselelerle ilgili kalan sorunları çözmek için iki lider ve iki toplumlu birlikte yakın çalışmalar yapmaktadır. Taraflar etkili biçimde yapabileceğimize inandıkları zaman yeni bir konferans toplamaya hazırız.”

“Başarıdan emin olursak ancak toplanacağız demiyorum. Çünkü Birleşmiş Milletlerin yükümlülüğü sadece başarı umudu olduğunda hareket etmek değildir. Yükümlülük her durumda insanlar arasında barış ve anlayış umudu için tüm durumlarda hareket etmektir.”

“Dolayısıyla taraflarla yakın çalışmaktayız ve taraflar konferansın yeniden toplanması olanağına inandıkları anda bunu yapacağız. Bu fırsatın değerlendirilmesi, kaçırılmaması gerektiğini umut etmekteyiz. (HABERKIBRIS)