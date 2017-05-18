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Geçen yıl 2 bine yakın bitki türü keşfedildi

— 18 Mayıs 2017

Dünyada 2016 yılında 2 bine yakın bitki türü keşfedildiği bildirildi.

İngiltere’de Kew Royal Botanic Gardens tarafından yayımlanan “Dünyadaki Bitkilerin Durumu” adlı raporda, bilim adamlarının geçen yıl bin 730 yeni bitki türü keşfettiği, bunların çoğunun besin ürünü, ilaç ve kereste potansiyeli taşıdığı bildirildi.

Bitki türlerinin bazılarının tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu aktarılan raporda, bilim adamlarının bu bitkilerin gelecek nesiller için korunmasına yardımcı olmak amacıyla yeni yöntemler buldukları ifade edildi.

Keşfedilen türler arasında Brezilya‘dan nişastalı kökleriyle bilinen “cassava” adlı bitkinin 11 alt türü, Güney Afrika‘dan kırmızı çalısının 7 alt türü, aloe vera bitkisinin yeni türleri de bulunuyor.

Rapora göre, dünya üzerinde 28 bin bitkiden tıbbi amaçla yararlanılıyor ancak bitkisel ilaçlara yönelik artan talep bu bitkileri tehdit ediyor.

Dünya üzerindeki 11 bin 138 yerel bitki türünün yüzde 83’ünü barındıran Madagaskar‘daki bin 600 tür ise yokolma tehdidi altında bulunuyor.

Bilinen 6 binden fazla bitki türü “istilacı” olarak adlandırılırken, 30 binden fazla bitki türü, yok olma tehdidi nedeniyle Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında yer alıyor.

Royal Botanic Gardens’ta görevli bilim adamlarından Kathy Wills, yeni keşiflerinin gelecek için büyük umut olduğunu ifade etti.

Wills, “Bu yeni türleri bulmak gerçekten önemli, çünkü zararlı böceklere, patojenlere ve iklim değişikliğine daha dayanıklı besin bitkilerinin genetik kodlarını taşıyor olabilirler.” dedi. (AA)

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