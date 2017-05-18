Gönül Daniels’e UETD’den destek kahvaltısı

MUHAFAZAKAR Partinin Edmonton’dan Milletvekili adayı gösterilen Gönül Daniels, Avrupa Türk Demokratlar Birliği UK’in desteğini aldı.

8 Haziranda yapılacak erken genel seçim çalışmaları kapsamında UETD UK gönüllüleriyle bir araya gelen Türk kökenli aday Daniels, destek topladı. Enfield North Milletvekili adayı Nick de Bois’’in de katıldığı kahvaltı programına katılım yoğun oldu.

UETD UK’in yeni Başkanı Erdal Yetimova’nın selamla konuşmasıyla başlayan etkinlikte, sayısı yüz binleri bulan İngiltere’de yaşayan Türklerin siyasette aktif olarak yer alması çalışmalarının sürdürüleceği vurgulandı.

Birleşik Krallık’ta yaşayan Türkiye ve Kıbrıslı toplumunun yerel yönetimlerde ve parlamentoda temsil edilmesi için siyasi aktörleri aktif olmalarını önünde motive etmeye çalıştıklarını ifade eden Yetimova, “Amacımız sadece sadece bir partiye destek vermek değil, toplumumuzun yoğun olduğu bölgelerde, farklı parti adaylarıyla de benzeri etkinlikler düzenleyebiliriz.” dedi.

DANIELS’TAN ÇALIŞANLARA EMPATİ

Muhafazakar Parti Edmonton Milletvekili adayı Gönül Daniels da etkinlikte söz alarak kendisine destek verenlere hitap etti. Daniels konuşmasında çocuk sahibi olarak çalışmanın zorluklarından bahsederek, çocuklu aileleri daha iyi anlayabildiğini ifade etti. “Çalışan bir anne olarak ve etnik kimliğimle toplumumuzu en iyi şekilde temsil edeceğime yürekten inanıyorum. Dijital teknoloji ve mühendislik alanlarında kariyer sahibiyim ve evlatları için en iyisini isteyen çalışan ailelerin karşılaştıkları zorlukları anlayabiliyorum.” Daniels konuşmasının ardından dinleyenlerin sorularını yanıtladı.

İNGİLTERE’DEN PKK’YA DESTEK YOK

Türk kökenli aday Daniels’in ardından söz alan Kuzey Enfield Milletvekili adayı Nick de Bois hem partisinin vaatlerini açıkladı hem de PKK konusuna değindi. de Bois konuşmasında eğitim ve sağlık gibi toplumu yakından ilgilendiren konuları ele aldı. Bir dinleyicinin PKK hakkındaki sorusunu da yanıtlayan de Bois, İngiltere’nin bu gibi örgütlere tavrının net olduğu, destek vermediğini, ilerleyen zamanda da destek vermeyeceğini dile getirdi.

MUHAFAZAKARLAR DESTEK BEKLİYOR

Kuzey Londra’nın kritik bölgelerinden olan Edmonton ve Kuzey Enfield’dan aday olan Gönül Daniels ve Nick de Bois erken seçimlerde Türkçe konuşan toplumun desteğini istiyor.