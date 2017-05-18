İngiltere Futbol Ligi’ne yükselen vegan kulüp

Dünyanın ilk vegan futbol takımı olan İngiliz Forest Green Rovers, 128 yıllık tarihinde ilk kez İngiltere Futbol Ligi’ne yükselmeyi başardı.

“Tepedeki küçük kulüp” olarak bilinen takım, 2011 yılında menülerinden eti çıkarmış ve taraftarlarına vejetaryen menü sunmaya başlamıştı.

Takımın teknik direktörü Mark Cooper, BBC’ye yaptığı açıklamada, “bir köy takımının Futbol Ligi’ne yükselmesi müthiş bir başarı” ifadesini kullandı.

Oyuncuları vegan diyetle beslenen, maç günleri stadyumda kırmızı et satışı yapılmayan, sahası deniz yosunu ile gübrelenen takım daha birçok özelliğiyle de “başka bir düşünce şeklinin” sahaya yansıması.

Takımın teknik direktörü Cooper da kulübün bu özelliğinin altını çiziyor ve “değişik olmak her zaman güzeldir” diyor.

Premier Lig’e doğru önünde 3 lig bulunan Forest Green Rovers kulübünün sahibi olan Dale Vince, yeni sezon için takıma, orta sıraların üstünde bir yer hedefi koydu.

Dale Vince de sıradan bir başkan değil.

Ecotricity isimli bir firmanın sahibi olan Vince, rüzgar enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren bu şirketiyle, aynı zamanda başkanı olduğu kulübe de sponsor oldu.

TAKIM, NÜFUSU 5,794 KİŞİ OLAN BİR YERDEN ÇIKTI

Forest Green Rovers takımının bulunduğu Nailsworth, İngiltere Futbol Ligi’ne kulüp veren en küçük yerleşim yeri ünvanının da sahibi oldu.

Peki 5,794 nüfuslu bu yerde, böylesine bir başarı nasıl sağlandı ?

Takımın arkasındaki “yeşil” finansal yapının bunda etkisi büyük ancak takımın teknik direktörü Mark Cooper bundan daha fazlasına işaret ediyor:

“Evet, diğer kulüplerle rekabet edebilen bir mali yapımız var. Ancak bu hiçbir şeyin garantisi değil. Biz futbolu inandığımız şekilde oynamaya çalışıyoruz. Taraftarlarımız da kimliğimizle oynadığımızın farkındalar.”

YENİ BİR EKO-STADYUM PLANLIYOR

Kulübün Wembley Stadyumu’nda oynadığı yükselme maçını 18 bin taraftar izledi.

Yapılması planlanan yeni eko-stadyumun ise 5 bin kişilik olacağı ve ahşaptan inşa edileceği açıklandı.

Stadyum için açılan ve 50 firmanın katıldığı yarışma ünlü mimarlık firması “Zaha Hadid Mimarlık” tarafından kazanıldı.

Takımın teknik direktörü Cooper, başkanın bu stadyum projesini hayata geçireceğinden şüphesi olmadığını da açıklıyor.

Mark Cooper, bu sayede de kulübün daha fazla taraftar çekerek “sürdürülebilirlik” sağlayacağını belirtiyor. (BBCTÜRKÇE)