Londra Gazete
Son haberler
18 Mayıs 2017 - Londralılar en özel günde anneleri unutmadı
18 Mayıs 2017 - Londra’da 19 Mayıs coşkusu yaşanacak
18 Mayıs 2017 - Gönül Daniels’e UETD’den destek kahvaltısı
17 Mayıs 2017 - İran: Ruhani mi, Reisi mi?
16 Mayıs 2017 - Enis bebeğe destek zamanı
Home / İngiltere ve Londra / İngiltere’de perakende satışlar beklentilerin üzerinde

İngiltere’de perakende satışlar beklentilerin üzerinde

— 18 Mayıs 2017

İngiltere’de perakende satışlar nisan ayında yüzde 2.3 ile beklentilerin üzerinde büyüyerek, tüketicilerin Brexit sonrası hızlı yükselen enflasyon konusundaki endişelerini bir kenara bıraktıkları sinyalini verdi.

Veri tüketicilerin sıcak havaların da etkisiyle 8 Haziran seçimleri öncesi en azından bir süreliğine iyimser bir tavır takınmaya başladıkları resmini çizdi.

Reuters anketine katılan ekonomistler perakende satışların nisanda yüzde 1 artacağını tahmin ediyordu. Mart’ta yüzde 1.4 gibi keskin bir düşüş gösteren perakende satışlar böylece 2010 yılından bu yana en zayıf çeyrek dönem performansını kaydetmişti.

İngiltere’de perakende satışlar bu yılın ilk üç ayında sterlinin Brexit sonrası değer yitirmesi ve buna paralel olarak enflasyondaki artışın alım gücünü azaltması nedeniyle sönük bir performans sergilerken, nisan ayı perakende satış verisindeki keskin artış aksi bir tablo ortaya koydu.

Ulusal İstatistik Ofisi, perakendecilerin satışlardaki bu artışın güzel havanın talebi artırmasından kaynaklandığına inandıklarını açıkladı. Kurumdan bir yetkili, enflasyon baskılarının bu çeyrek içinde tekrar kendini gösterebileceğinden bahsetmek için erken olduğunu belirtti.(DÜNYA.COM)

Haber Okunma Sayısı: 285
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

18 Mayıs 2017 Perşembe
Sayı 846

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi
Kapat

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close