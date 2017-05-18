İngiltere’de perakende satışlar beklentilerin üzerinde

İngiltere’de perakende satışlar nisan ayında yüzde 2.3 ile beklentilerin üzerinde büyüyerek, tüketicilerin Brexit sonrası hızlı yükselen enflasyon konusundaki endişelerini bir kenara bıraktıkları sinyalini verdi.

Veri tüketicilerin sıcak havaların da etkisiyle 8 Haziran seçimleri öncesi en azından bir süreliğine iyimser bir tavır takınmaya başladıkları resmini çizdi.

Reuters anketine katılan ekonomistler perakende satışların nisanda yüzde 1 artacağını tahmin ediyordu. Mart’ta yüzde 1.4 gibi keskin bir düşüş gösteren perakende satışlar böylece 2010 yılından bu yana en zayıf çeyrek dönem performansını kaydetmişti.

İngiltere’de perakende satışlar bu yılın ilk üç ayında sterlinin Brexit sonrası değer yitirmesi ve buna paralel olarak enflasyondaki artışın alım gücünü azaltması nedeniyle sönük bir performans sergilerken, nisan ayı perakende satış verisindeki keskin artış aksi bir tablo ortaya koydu.

Ulusal İstatistik Ofisi, perakendecilerin satışlardaki bu artışın güzel havanın talebi artırmasından kaynaklandığına inandıklarını açıkladı. Kurumdan bir yetkili, enflasyon baskılarının bu çeyrek içinde tekrar kendini gösterebileceğinden bahsetmek için erken olduğunu belirtti.(DÜNYA.COM)