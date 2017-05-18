“Journey” sanatseverlerle buluşuyor

HLS Gallery, 20-27 Mayıs 2017 tarihleri arasında Çağdaş Türk resminin İngiltere’deki temsilcilerinden Halime Yurdagül’ün “Journey” isimli resim sergisine ev sahipliği yapacak.

Çalışmalarını ve yaşamını Londra’da sürdüren Halime Yurdagül, son yapıtlarından oluşan sergisinde, dünyanın çeşitli yerlerindeki insanların yüzyıllar boyunca geliştirdikleri uygarlıkların öyküsünü günümüzde yeniden yorumlayıp, izleyiciyi dünya tarihinde bir yolculuğa çıkartmayı hedefliyor. Denizcilik tarihinde derin izler bırakmış, kartograf ve deniz bilgini Piri Reis ile keşifçi Christopher Columbus, sanatçının bu serisine ve yolculuğuna ilham kaynağı oldu. Çalışmalarında yer alan, tarihte iz bırakmış medeniyetler sahnelerinde sanatçı kendisini beslerken öte yandan izleyicinin anılarını canlı tutmayı amaçlıyor.

Qube Open Art Show’da sergilenen iki resmi için Geleceğin Yeteneği ödülüne layık görülen, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü mezunu sanatçı, öğrenciliği sırasında da Turkcell’in düzenlediği sanat yarışmasına katılmış ve çalışmaları Turkcell Koleksiyonunda sergilemek üzere seçilmişti. Ayrıca, ilk çalışmaları TRT tarafından düzenlenen etkinliklerde çok başarılı olmuş ve ödül kazanan eserleri çeşitli galerilerde ülke çapında sergilenmişti. Çalışmaları Olimpiyat yarışmalarında ayrıca listelenen Yurdagül, eserleriyle “Olimpiyat Evi” etkinliğine de katılmıştı.

Sanatsal üretiminde farklı renk, desen, doku, perspektif ve teknik kullanımı eğiliminde olan sanatçı Saint Martins College ve Princess Foundation gibi kurumlarda aldığı eğitimler ile de sanatsal keşiflerine devam etmektedir.