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Karma, KKTC Milli Takımı karşısında

— 18 Mayıs 2017

 

Londra Türk Ligi Karması, bu Pazar günü (21 Mayıs) KKTC Milli Takımıyla dostluk maçı oynayacak.

Kuzey Londra’nın Wood Green, White Hart Lane üzerinde bulunan New River Sports Centre Stadium’daki karşılaşma saat 17.00’de başlayacak. Bu karşılaşmadan önce 15.30’da ise Türk Ligi Veteran Karması ile Londra Türk Master takımı ve Türk Gençler Ligi’nden iki takım özel maçlar oynayacak.

Londra’ya yarın(19 Mayıs Cuma) gelecek olan KKTC Milli Takımı, Cumartesi günüde saat 11.30’da karşılaşmanın oynanacağı New River Stadium’da bir antrenman yapacak. Türk Ligi Karması ise bu maçla ilgili son çalışmasını Gürsel Emirdane yönetiminde dün akşam Wadham Lodge sahasında yaptı.

Federasyon Başkanı Kemal Soyer, maçla ilgili olarak hazırlıkların tamamlandığını belirterek, “KKTC Milli Takımı’nı misafir etmek için sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

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