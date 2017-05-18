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Kediciklerin aldıkları eğitimler şaşırttı

— 18 Mayıs 2017

ADNAN Oktar’ın Kediciklerinin lüks yaşamlarından sonra bilinmeyen bir özellikleri daha çıktı.

Kediciklerin aldıkları eğitimler, bitirdikleri bölümler herkesin ağzını açıkta bıraktı. Adnan Oktar’ın Kediciklerinden Gülşah Güçyetmez, en popüler isimlerin arasında yer alıyor. Güçyetmez, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği’nden mezun oldu. Güçyetmez üniversitede okurken Adnan Oktar’ın kitaplarını okumaya başladığını anlattı. Önce kitaplarını okuyup sonra Oktar’la tanıştığını söyleyen Güçyetmez, ‘Kedi canını senin’ cümlesini de çok sevdiğini ifade etti.

Bir diğer Kedicik Ebru Altan, Boğaziçi Üniversitesi İş İdaresi’nden mezun oldu. Altan bu kadar çok makyaj yapma nedenini ise, ‘İnsanlara saygı ve sevgimi böyle gösteriyorum’ diye açıkladı. Damla Pamir ise, Haliç Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü’nde okudu. Pamir verdiği bir röportajda, diğer ‘kedicikleri’ hiç kıskanmadığını söyledi ve kendisini muhafazakar olarak tanımladı. Ceylan Özbudak İstanbul Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü mezunu. Özbudak’ın babası 10 yıl önce verdiği röportajlarda ise, “Kızımı kurtarın” demişti. Aylin Kocaman, Ankara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi İngiliz edebiyatı ve Amerikan kültürü bölümlerinden mezun oldu. İnsanlar tarafından tanınmayı çok sevdiğini söyleyen Kocaman, annesinin de Adnan Oktar’ı desteklediğini ifade etti. Babasını kanserden kaybeden Kocaman, babasının tedavi masraflarını da Oktar’ın ödediğini söyledi.

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