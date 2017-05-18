Liberal Demokrat Parti’den seçim beyannamesi

İngiltere‘de muhalefetteki Liberal Demokrat Parti seçim beyannamesini açıkladı.

Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Tim Farron, başkent Londra‘da yaptığı konuşmada, seçim vaatlerini kamuoyuyla paylaştı.

“Britanya’nın geleceğini değiştirin” sloganıyla seçim kampanyasını yürüten Farron, gelecek ay yapılacak seçimin, ülkenin geleceğine yönelik, Britanya halkına değişim için bir fırsat sunduğunu söyledi.

Seçim beyannamesinin odak noktasına İngiltere‘nin Avrupa Birliği‘nden (AB) ayrılma (Brexit) kararını taşıyan Farron, AB ile yapılacak çıkış müzakerelerinin sonunda varılacak nihai Brexit anlaşmasının referanduma sunulması için çabalayacaklarını, ayrıca, AB ülkeleri arasındaki serbest dolaşım hakkının korunması ile İngiltere‘nin AB ortak pazarında kalmaya devam etmeyi sürdürmesi için de çalışacaklarını belirtti.

Farron, “Liberal Demokratlar, geleceğinize dair bir tercihinizin olmasını istiyor. Brexit anlaşmasına ilişkin referandumda da söz sahibi olmalısınız. Varılan anlaşmayı beğenmezseniz, bunu reddedebilmeli ve Avrupa‘da kalmaya devam etmeyi seçebilmelisiniz.” şeklinde konuştu. Tim Farron, özellikle genç nüfusa ulaşım alanında ve konut sahibi olma konularında ayrıcalıklar tanınacağını, bu çerçevede sürdürülebilir uygulamalar getirileceğini vurguladı.

İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi 8 Haziran’da yapılacak erken genel seçim için beyannamesini dün açıklamıştı. İktidar partisinin de seçim vaatlerini içeren beyannameyi yarın açıklaması bekleniyor.

Birleşik Krallık’ta geçen yıl yapılan AB referandumunda halkın yüzde 52’si AB‘den çıkılması, yüzde 48’i de AB‘de kalınması yönünde oy vermişti. 2010-2015 yıllarında Muhafazakar Parti ile koalisyonun küçük ortağı olarak ülkeyi yöneten Liberal Demokrat Parti, 2015 seçiminde büyük yenilgi almıştı.(AA)