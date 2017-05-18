Londra’da 19 Mayıs coşkusu yaşanacak

İNGİLTERE Atatürkçü Düşünce Derneği ve Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi iki ayrı etkinlikle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlayacak.

İADD’DE ÇİFTE BAYRAM

İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği (İADD), bu yıl hem 19 Mayıs’ı hem de 20’nci kuruluş yıldönümünü kutlayacak. Gece hakkında açıklama yapan İADD Başkanı Jale Özer, “Bir ulusun ulus olmasının en önemli özelliklerinden birisi de ortak tarihe, ortak yazgıya sahip olmasıdır. Türkiye halkı, Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde 19 Mayıs 1919 tarihinde dönemin emperyalist güçlerine karşı ya istiklal ya ölüm anlayışı ile Kurtuluş Savaşı’nı başlatmış, 30 Ağustos 1922 tarihinde büyük bir askeri başarı göstererek bir mucize yaratmış ve vatana sahip çıkmıştır.” dedi.

Geceye onur konukları olarak ADD Genel Merkez yönetim kurulu üyesi E. Diplomat Dr. Hakan Akbulut ve bir dönem T.C. Londra Büyükelçiliği Silahlı Kuvvetler Ataşeliği yapan E. Amiral gazeteci yazar Türker Ertürk ve eşi Özden Ertürk katılacak.

Gecede; Şefleri Baha Yetkin’in eşliğinde Hoş Seda Klasik Türk Müziği Korosu, Fasl-ı KEYF grubundan solist Melek Yalçın ve Özgür Canyurt ile arkadaşları canlı müzik performansları sergileyecek. Zengin menü, alkollü içecekler ve sürpriz çekilişlerin yapılacağı kutlamanın biletleri öğrenciler için 25 Sterlin, öğrenci olmayanlara içinse 35 Sterlin olarak belirlendi.

Wood Green’deki Grande Palace salonunda 19 Mayıs Cuma saat 19.00’da gerçekleşecek gecenin biletlerini 07561 101 840 veya 07887 485 394 numaralarını arayarak temin edebilirsiniz. Adres: Grand Palace Banqueting Suite, 242 High Road, N22 8JX, Londra