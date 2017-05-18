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Londra’da terör operasyonu

— 18 Mayıs 2017

İngiliz terörle mücadele ekipleri, Londra‘nın doğusunda yürütülen operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı.

İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard’dan yapılan açıklamada, terörle mücadele birimine bağlı ekiplerce başkent Londra‘nın doğusunda gerçekleştilen operasyonlarda 18, 24, 25 ve 27 yaşlarındaki 4 erkeğin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, “terör eylemine hazırlanma” ve “terör eylemine teşvik” şüphesiyle gözaltına alınan zanlılarla bağlantılı 5 adreste de arama yapıldığı belirtildi.

Operasyonların polisin terörle mücadele biriminin ve İngiltere iç istihbarat servisi MI5’in sürdürdüğü bir soruşturma kapsamında planlı olarak yapıldığı kaydedildi.

Gözaltına alınan kişilerin kimliğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Londra’da 22 Mart‘ta da ülke siyasetinin merkezi konumundaki, turistlerin yoğunlukla ziyaret ettiği aynı bölgede düzenlenen terör saldırısında 1’i polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, 52 yaşındaki saldırgan ise ölü ele geçirilmişti. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

İngiltere’de terör tehdit seviyesi, en üstün bir alt seviyesi olan “ciddi” kademesinde tutulurken, özellikle İngiliz Parlamentosu, bakanlık binaları ve Başbakanlığın bulunduğu Westminster bölgesinde silahlı polislerin sayısı artırılmıştı. (AA)

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