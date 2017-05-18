Londralılar en özel günde anneleri unutmadı

LİMASOLLU’LAR UK, hafta sonuna denk gelen Anneler Günü’nü özel programla kutladı.

LİMASOLLULAR UK GELENEĞİ BOZMADI

Yaptığı yardımlar ve gerçekleştirdiği etkinliklerle İngiltere’nin en faal derneklerinden biri olan Limasollular UK, Anneler Günü’nü coşkuyla kutladı.

Anneler Gününü kutlamak için bir araya gelen Limasollular Derneği davetlileri doyasıya eğlendi. Londra’da eğlencenin adresi olan Cyprus Garden’da gerçekleşen kutlama coşkuya gerçekleşti. Geceye katılanlar arasında KKTC Londra Temsilcisi Zehra Başaran, Eğitim ve Kültür Ataşesi Gülgün Özçelik, Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Leyla Kemal ile eşi Mehmet Kemal, Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkanı Kemal Soyer, Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri ve özel davetliler katıldı.

Gecede bir konuşma yapan Limasollular Derneği Başkanı Arife Retvan, davetlerini kabul ederek bu güzel gecede kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür edere, “Anne sevgisini hisseden, anne içgüdüsüyle davranan herkesin anneler gününü tebrik ediyorum.” dedi. Söz alan KKTC Londra Temsilcisi Zehra Başaran da başta anneler olmak üzere annelik hissi taşıyan her kadını tebrik etti. Geceye destek veren ve emeği geçenlere plaketlerinin dağıtılmasının ardından Limasollular UK tarafından yılın annesi seçilen isim açıklandı.

YILIN ANNESİ ZELİŞ ÖZAKINSEL

Yılın Annesinin kim olduğunu merak eden yaklaşık iki yüz kişi, okunan kısa hayat hikayesiyle ismi açıklanan ve hayranlık uyandıran Zeliş Özakınsel’i dakikalarca alkışladı. Gözyaşları içinde ödülünü alan Yılın Annesi Özakınsel’in duygu dolu bir konuşmasının ardından hep bir ağızdan “Annem” ve “Bütün dünya buna inansa” şarkıları seslendirildi.

TEVFİK ZEKAİ’DEN SİRTO ŞOV

Limasollular UK Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Zekai, sirto oyunuyla geceye damga vurdu. Kendisine eşlik eden iki kişiyle adeta pistin tozunu attıran Zekai, yaptığı zor hareketler ve performansıyla büyük beğeni topladı.

Gece ünlü şovmen Kerem Ergen’in coşturan şarkıları ve çekilişle hediyelerin dağıtılmasıyla sona erdi.