Olağanüstü yetenekli ve zeki bulundu, beraat etti

İngiltere’de mahkeme, erkek arkadaşını bıçaklayan Oxford Üniversitesi tıp öğrencisi genç kadını “olağanüstü yetenekli ve zeki” bulunca beraat kararı verdi. Genç kadın, haberi kutlamak için mahkemenin hemen ardından Barbados’a tatile gitti. Woodward’ın bir arkadaşı ise, “Nobel Ödülü kazanabilecek kadar zeki birisidir” açıklamasını yaptı.

İngiltere’nin Oxford Üniversitesi’nde tıp eğitimi gören Lavinia Woodward (24) isimli kadın, Tinder aracılığıyla bulduğu erkek arkadaşı Thomas Fairclough’ı bacağından bıçakladı. İddiaya göre Woodward, sevgilisinin üzerine laptop, bardak ve reçel kavanozu da fırlattı.

Gazete Habertürk’ün haberine göre mahkeme, tıp dergilerinde makaleleri yayınlanan ve gelecek vaat eden kalp cerrahının ceza almasının “kariyerini kötü yönde etkileyeceği için” beraat kararı verdi.

YARGIÇ IAN PRINGLE: BU OLAĞANÜSTÜ YETENEKLİ

Yargıç İan Pringle, “Genç kadının istediği mesleğe girme konusundaki uzun süredir çabaladığı kariyer hedefini önlemek çok ağır bir ceza olur” diye konuştu. Woodward, haberi kutlamak için mahkemenin hemen ardından Barbados’a tatile gitti. Woodward’ın bir arkadaşı ise, “Nobel Ödülü kazanabilecek kadar zeki birisidir” açıklamasını yaptı.(MYNET.COM)