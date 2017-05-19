Anastasiadis: Önerim kabul edilirse seçimlerden önce çözüm olur

Kıbrıs Rum basının, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin dün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin haberlere geniş yer verirken, Anastasiadis’in dün akşam konuya ilişkin yaptığı açıklama da öne çıkan haberler arasındaydı.

Politis gazetesi: “Eide Hala Çabalıyor – Son Umutlar ‘Lobici’ Eide’de – Dün De Anlaşma Yok – Gel Gitler Pazartesi Devam Edecek – Anastasiadis: Kabul Ederlerse Seçimler Öncesi Çözüm” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerin devamının ve liderlerin Cenevre’ye gidip gitmeyeceklerinin Eide’nin lobicilik yeteneklerine kalmış gözüktüğü yorumunda bulundu

Eide’nin dün akşam adadan ayrılmasının beklendiğini ve önümüzdeki hafta adaya dönerek temaslarına kaldığı yerden devam edeceğini vurgulayan gazete, Anastasiadis’in ise Pazartesi sabahı Rum Ulusal Konseyi’ni bilgilendireceğini yazdı.

Eide’nin dün ilk olarak Anastasiadis’le görüştüğünü, ardından da Akıncı’yla bir araya geldiğini ifade eden gazete, tekrar Anastasiadis’le görüşmek isteyen Eide’nin, Anastasiadis tarafından, Başkanlık Sarayı Diplomatik Büro Müdürlüğü unvanı da olan Rum Sözcü Nikos Hristodulidis’e yönlendirildiğini belirtti.

Gazete, Hristodulidis’in Eide’yle görüşmesinin ardından açıklama yapmadığını da vurgularken, bir soru üzerine ise Pazartesi gününe kadar sabırlı olunmasını, Anastasiadis’in önerisinin kabul edilmesi durumunda “çözüme götürebileceğini” söylediğini aktardı.

Haberde ayrıca, istişarelerin farklı düzeylerde de devam ettiği, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun hem Eide hem de Kıbrıs Türk müzakereci Özdil Nami’yle telefonda görüştüğü, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın da Anastasiadis’le dün akşam görüşmesi gerçekleştirdiği vurgulandı.

ÖNERİM KABUL EDİLİRSE ÇÖZÜM OLUR

Öte yandan Rum lider Anastasiadis, dün akşam katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada; “önersinin Kıbrıs Türk tarafınca kabul edilmesi durumunda Güney Kıbrıs’taki seçimlerden önce çözüme ulaşılabileceği” iddiasında bulundu.

Anastasiadis, Akıncı’yla önceki gün gerçekleştirdiği görüşmede, “kabul edilmesi durumunda seçimlerin yapılma zamanından bağımsız olarak çözüme ulaşılmasını sağlayacak koşulları oluşturabilecek, belirli ve bütünlüklü bir öneri sunduğu” iddiasını yineledi.

Anastasiadis, “2015 yılından beridir dört başlıktaki bütün olanakları tükettik ve ilerleme kaydedildi. Karşı tarafın, devlette işlevsizliğe yol açacak tezlerde ısrar etmesi durumunda kabul edebileceğimizin bir sınırı vardır” şeklinde konuştu. (KIBRIS)