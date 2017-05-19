Bozca-Der’den annelere anlamlı kutlama

Londra’da Türkçe konuşan toplumlara yönelik her daim gelişen ve olumlu etkileriyle adından söz ettiren Bozca-Der, Anneler Günü’nü es geçmedi. Verdiği özel bir yemek davetiyle toplumdan birçok simayı bir araya getiren Bozca-Der, katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

14 Mayıs Pazar günü saat 18.00’da başlayan yemeğe Bozca-Der dostu birçok katılımcı katılırken, yemek boyunca Grup Mendil birbirinden güzel şarkılarla dinleyicilerin kulaklarının pasını sildi. Türk Sanat Müziği’nden pop müziğe, arabeskten halk müziğine kadar geniş bir repertuarla katılımcıların karşısına çıkan Grup Mendil, dinleyenlerden tam not aldı.

Etkinliğe dair Londra Gazete’ye açıklamada bulunan Bozca-Der Gençlik Kolları’ndan Özlem Köroğlu, böylesine özel bir günde toplumu bir araya getirmenin Bozca-Der için çok önemli olduğunu belirtirken, dernek olarak toplumun sesi olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Etkinlik, Anadolu mutfağı lezzetlerinin eşliğinde canlı müzik dinletileriyle devam ederek son buldu.

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