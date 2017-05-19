En büyük bomba patlatıldı

İngiltere’de bir şantiyede bulunan Alman yapımı bomba kontrollü bir şekilde patlatıldı. Bugüne kadar İngiltere’de bulunan en büyük patlamamış bombalardan biri olduğunu belirtilen bomba, işte böyle patlatıldı. Alman Nazi ordusunun bombardıman uçağından düşen ve toprak altında kalan bomba yıllarca orada beklemiş.

İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma yaklaşık 250 kilogram ağırlığındaki bombanın patlatılma görüntüleri yayınlandı.

İngiltere’de bir şantiyede çalışma sırasında fark edilen Alman yapımı bomba heyecan yarattı. Patlatılma anı drone ile havadan görüntülendi. Patlatılacağı alana götürüldükten sonra çevresine yığılan tonlarca kumun sıkıştırılmasıyla patlamanın şiddeti azalıyor.

İngiltere’nin Birmingham şehrinde yapılan imha işlemi sırasında bölgede yaşayanlar en az 2 kilometre uzağa gitmek zorunda kaldı. Alman Nazi ordusunun bombardıman uçağından düşen ve toprak altında kalan bomba yıllarca orada beklemiş. (MYNET.COM)