FA, hakemi aldatan futbolcuya ceza verecek

En büyük bomba patlatıldı— 19 Mayıs 2017
İngiltere’de bir şantiyede bulunan Alman yapımı bomba kontrollü bir şekilde patlatıldı.
İngiltere Futbol Federasyonu, sahada hakemi aldatmaya yönelik hareket yapan futbolculara gelecek sezondan itibaren iki maç ceza verilebileceğini açıkladı.
KURUL OLUŞTURULACAK
Sabah‘ın haberine göre; federasyondan yapılan açıklamada, ihtiyaç duyulması halinde eski hakem, futbolcu ve teknik direktörden oluşan kurulun tartışmalı pozisyona ait tüm görüntüleri inceleyeceğini ve orta hakemin göremediği pozisyonlarda aldatmaya yönelik hareket yapan futbolcunun geriye dönük ceza alabileceğini duyurdu. (SPOR VADİSİ)
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