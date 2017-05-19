İkea İngiltere’de 1300 kişiyi istihdam edecek

En büyük bomba patlatıldı— 19 Mayıs 2017
İngiltere’de bir şantiyede bulunan Alman yapımı bomba kontrollü bir şekilde patlatıldı.
Mobilya perakendecisi Ikea Group İngiltere’nin Sheffield, Exeter ve Greenwich bölgelerinde 2018’de açacağı yeni mağazalarla bin 300 kişilik istihdam yaratmayı hedeflediğini açıkladı.
Açıklamada, yaratılacak bu yeni istihdam sayesinde şirketin İngiltere ve İrlanda’daki çalışan sayısının 11 bin 700’e çıkacağı belirtildi. (DÜNYA.COM)
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