İngiliz acenteciler tatlılara vuruldu

AYDIN’ın Kuşadası ilçesine otellerinin tanıtımı için davet edilen İngiliz acenteciler, onurlarına verilen yemekte sunulan tatlılara hayran kaldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kuşadası Belediyesi, TAV Hava Limanları Holding, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kuşadası Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK), Aydın Rehberler Odası (ATRO) ve Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) işbirliği ile davet edilen İngiltere’nin önde gelen 35 acentecisi onuruna Hilton Double By Tree Otel Gio Restoran’da bir yemek verildi. CHP’li Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, TAV Pazarlama Müdürü Serkan Karahatay, TÜRSAB Kuşadası BYK Başkanı Gökhan Aydın, KODER Başkanı Tacettin Özden ile ATRO Başkanı Levent İzzet Gürçavdı’nın da katıldığı yemek sonunda, davetlilere dondurma eşliğinde incirli zeytin tatlısı, tartlı kremalı enginar tatlısı, çilekli pasta servis edildi. İlk defa zeytinli, enginarlı tatlı yediklerini söyleyen acenteciler, önce tatlıların fotoğrafını çekti, sonra afiyetle yedi. Londra Kültür Ataşeliği tarafından seçilerek davet edilen acentecilere 4 gün boyunca bölgemizin tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleri, konaklama tesisleri gezdirilip gösterilerek, ülkemizin zenginlikleri anlatılacak. (DHA)