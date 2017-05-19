Londra Gazete
Son haberler
19 Mayıs 2017 - Londra’da minyatür ve suluboya sergisi açıldı
19 Mayıs 2017 - Bozca-Der’den annelere anlamlı kutlama
19 Mayıs 2017 - Muhafazakar Parti’den Londra Gazete’ye ziyaret
19 Mayıs 2017 - Konsey coşkuyu kutlamaya hazır
18 Mayıs 2017 - Londralılar en özel günde anneleri unutmadı
Home / İngiltere ve Londra / İngiltere’de göçmen sayısına sınırlama tartışması

İngiltere’de göçmen sayısına sınırlama tartışması

— 19 Mayıs 2017

İngiltere‘de Savunma Bakanı Michael Fallon, ülkeye gelen yıllık toplam göçmen sayısının 100 binin altına çekilmesinin partisinin hedefi olduğunu belirterek, bu hedefe hangi tarihte ulaşılabileceğinin henüz bilinmediğini söyledi.
İngiliz yayın kurumu BBC‘ye değerlendirmede bulunan Fallon, göçmen sayısının azaltılması hedefinin Muhafazakar Partinin seçim beyannamesinde yer almasıyla artık parti politikası haline geldiğini belirtti.
Fallon göçmen sayısının azaltılmasının maliyetiyle ilgili, “Bu konuda çeşitli akademik çalışmalar yapıldı. Bunun bir maliyeti olduğunu kabul ettiğimizi açıkça belirttik. Fakat bu maliyet henüz hesaplanmadı. Çünkü tam olarak göçmen sayısını on binlerce kişiye çekme noktasına hangi yılda ulaşacağımızı bilmiyoruz. Söz konusu sayının yılda ne kadar azaltılacağına dair bir formül hazırlamadık.” ifadelerini kullandı.
Fallon, İngiltere‘nin Avrupa Birliği‘nden (AB) ayrılık (Brexit) sürecinin bu hedefin başarılmasına katkı sağlayacağını aktararak, “Bu bir hedef. Göçmen seviyesini düşürme hedefimizi sürdürmek istiyoruz.” dedi.
İngiltere Başbakanı ve Muhafazakar Parti Genel Başkanı Theresa May, yurt dışından çok sayıda göçmenin gelmesinin toplumsal uyumu olumsuz etkilediğini savunuyor.

Başbakanlığı öncesinde İçişleri Bakanlığı görevindeyken de bu hedefe ulaşamamakla eleştirilen May, Brexit sonrası AB‘den gelen göçün kontrol altına alınacağını, bunun da net göçmen sayısına yansıyacağını söylüyor.
Son verilere göre, Birleşik Krallık‘a net göç yıllık yaklaşık 273 bin seviyesinde.
Muhafazakar Parti hükümeti, Birleşik Krallık‘a gelen göçmenler ile ülkeden göç edenlerin sayısı arasındaki farkı oluşturan net göçün, yılda yüz binin altına çekilmesini hedefliyor.
Hükümet, bu amaca yönelik olarak göçmen yasasında katı değişikliklere yönelmesine karşın göçmen sayısını indirmeyi başaramadı.
Geçen yıl yapılan Brexit referandumunda da ülkedeki göçmen sayısı ana tartışmalardan biri olmuştu.
8 Haziran’da erken genel seçime gidilecek İngiltere‘de, göçmen politikaları seçim kampanyasının önemli bir parçası olmayı sürdürüyor. (AA)

Haber Okunma Sayısı: 61
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

18 Mayıs 2017 Perşembe
Sayı 846

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi
Kapat

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close