Konsey coşkuyu kutlamaya hazır

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanacak.

TC Londra Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği, KKTC Londra Temsilciliği Eğitim ve Kültür Ataşeliği ve İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Milli Günleri Kutlama Komitesinin koordinesinde gerçekleştirilecek kutlamaya tüm halkımız davet edildi. 20 Mayıs Cumartesi günü saat 11.30 ile 14.30 arasında gerçekleşecek etkinliklere Dr. Fazıl Küçük Türk Okulu ev sahipliği yapacak. Tören saat 11.30’da Türk Toplumu Futbol Federasyonunun organizesiyle düzenlenen, gençlerin oynayacağı futbol turnuvası final karşılaşması ile başlayacak. Turnuvanın kazananı için yapılacak ödül törenin ardından 19 Mayıs kutlamaları okul salonunda yapılacak törenlerle devam edecek. Tören hakkında açıklama yapan komite şu ifadelere yer verdi: “19 Mayıs 1919 Kurtuluş Savaşının başlangıcı ve Türkiye Cumhuriyetinin doğum günüdür. Sönmeyen bir ateştir 19 Mayıs. Her yıl olduğu gibi bu yıl da TC Londra Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği, KKTC Londra Temsilciliği Eğitim ve Kültür Ataşeliği ve İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Milli Günleri Kutlama Komitesinin koordinesinde gerçekleştirilecektir. Tüm Halkımız bu törene davetlidir.”

Herkese açık ve ücretsiz yapılacak kutlama Thornsbeach Road, London, SE6 1SE adresinde gerçekleşecek.