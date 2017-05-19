Londra’da minyatür ve suluboya sergisi açıldı

17 Mayıs 2017 tarihinde İngiltere’nin başkenti Londra’daki Yunus Emre Enstitüsü’nde Minyatür ve Suluboya adlı serginin açılışı gerçekleşti. Enstitünün ev sahipliğinde düzenlenen serginin açılışına sanatsever ile çok sayıda davetli katıldı.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu 6 genç sanatçının eserlerinden oluşan sergi, Geleneksel Türk Sanatlarının ve suluboya resim sanatının modern bir biçimde yorumlandığı 40’dan fazla çalışmadan oluşuyor. Sergi de Gülşah Çaçan, Nurgül Tanrıverdi, Gülten Aygün, Nilüfer Sur, Asım Yiğit ve Yılmaz Bulut’un eserleri yer almakta.

Geleneksel sanatlar, milletlerin kültürel zenginliğinin en canlı belgeleridir. Kültürlerin beşiği ve geçit yolu olan Türkiye’de de geleneksel sanatların çok zengin bir geçmişi bulunmakta. Sanatkarların güzele ulaşmak ve geleceğe uzanmak isteği, duygu ve düşünceleri hep var olmuştur. Duyguların yansıması olan sanat, 6 farklı sanatçının yorumları ve manevi duyguları ile birleşerek, özellikle İstanbul konulu minyatür ve suluboya eserler ile bu sergiyi ortaya koydu. Bulanlar arayanlardır düsturuyla yola çıkan bu sanatçılar “Ben gizli bir hazine idim, sevilmek ve bilinmek istedim” sırrıyla eserlerini sanatseverlerle buluşturmak için bir araya geldi.

Açılışı yapılan sergi 8 Haziran Perşembe günü akşam 6’ya kadar Londra Yunus Emre Enstitüsünde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.