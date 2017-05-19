Muhafazakar Parti’den Londra Gazete’ye ziyaret

BAŞBAKAN Theresa May’in açıkladığı genel seçim kararı ardından yoğunlaşan gündem çerçevesinde, Muhafazakar Parti’den (Conservatives) Enfield Southgate Milletvekili David Burrowes ve Kuzey Enfield Milletvekili adayı Nick De Bois, gazetemizi ziyaret etti.

BURROWES: “BU SEÇİM BİR LİDER ARAYIŞIDIR”

Enfield Southgate bölgesi için yeniden milletvekili adaylığını açıklayan David Burrowes, 8 Haziran’da gerçekleşecek genel seçimin bir liderlik arayışının mücadelesini yansıttığını belirtirken, özellikle Brexit sürecinde ülkenin ekonomik ve ticari geleceğinin emin ellerde olmasının verilecek oylar sonucunda belirleneceğini belirtti.

“Genel seçimde aslında ülkemizin Brexit gündeminde nasıl bir lider isteyip istemediğimizi belirleyeceğiz. Bu da dengeli ve güçlü bir ekonominin garantisini veren Konservatif Parti, yani Theresa May’in liderliğinde mümkün olur.”

Southgate’de bulunan Kıbrıslı ve Türkiyeli toplumlara da değinen Burrowes, bu bölgelerdeki toplumsal mozaik ve çeşitliliğin her zaman korunması ve güçlendirilmesi için çalıştığını belirtirken, yeniden milletvekili seçildiği takdirde çalışma gündeminde Türkiye ve Kıbrıs toplumlarına destek olmaya her zaman devam edeceğinin altını çizdi.

“ÖNCELİĞİMİZ SAĞLIK HİZMETLERİ”

Kuzey Londra’da özellikle North Middlesex Hastanesi’nin geçtiğimiz yaz acil bölümünde yaşanılan krizlere de değinen Burrowes, NHS Londra’dan bütçe alma sorununa değindi. Burrowes, ruhsal sağlık da dahil olmak üzere her türlü sağlık hizmetlerinin hastalar ve danışanlara ulaştırılması çerçevesinde Muhafazakar Parti’nin her zaman daha efektif, hızlı ve güvence sunan taraf olacağını belirtti.

“ANKARA ANLAŞMASI YENİLENECEK”

Britanya’nın Brexit sürecinde Ankara Anlaşması’nın akıbeti üzerine yaptığı açıklamada, Burrowes, yeni bir vize anlaşmasının eninde sonunda yapılacağını ancak bunun Ankara Anlaşması’nın Brexit sürecinde diğer ülkeler için bir rol modeli olduğu gerçeğini değiştirmediğini açıkladı.

“Brexit sürecinde Ankara Anlaşması’nın diğer ülkelerle yapacağımız anlaşmalar çerçevesinde önemli bir rol modeli olduğunu belirtmek isterim. Şu an, Ankara Anlaşması ile ülkemizde çalışan kişilerin durumlarında bir aksilik çıkacağını düşünmüyorum. Türkiye ve Britanya önemli ticari ortaklar olduğundan eninde sonunda Ankara Anlaşması değiştirilmesi gündeme gelse bile, yeni bir anlaşmanın imzalanacağını düşünüyorum.”

NICK DE BOIS: TÜRKÇE KONUŞAN TOPLUMLAR BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Kuzey Enfield için Milletvekili adaylığını koyan ve 2010-2015 yılları arasında bu bölgenin vekilliğini yapmış olan Nick de Bois, Londra Gazete’ye yaptığı ziyarette Türkçe konuşan toplumların Kuzey Enfield ve Kuzey Londra genelinde sahip olduğu öneme dair açıklamalarda bulundu.

Milletvekili olduğu süreç içerisinde sokaklarda bıçak taşıma yasağı olarak bilinen “Enfield’s Law” (Enfield Kanunu) ve organize ettiği iş fuarlarıyla başarılar elde etmiş Nick de Bois, yeniden seçildiği takdirde işsizlik, konut, sağlık, eğitim ve güvenlik anlamında önemli adımlar atacağını belirtti. Londra Gazete’nin başlattığı kampanyayla geçen yıl elde edilen GCSE’s ve A Levels sınavlarında Türkçenin kaldırılmaması başarısına da değinen de Bois, seçildiği takdirde kapı kapı dolaşarak Türkçe konuşan toplumlarla bireysel bağlantılar kuracağının sözünü verdi.